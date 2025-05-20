高齡駕照管理有漏洞　學者：針對「有重大違規紀錄」應更嚴格

▲新北市三峽區北大國小旁78歲老翁衝撞行人，引發高齡駕照管理質疑。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者李姿慧／台北報導

一名78歲余姓男子昨(19)日開車高速衝撞機車和行人，釀3死、12傷，引發眾怒，家屬向總統賴清德請命要求70歲以上高齡者不得開車，時代力量則要求高齡駕照管理下修至65歲或70歲。學者則表示，高齡駕照管理應針對有重大違規紀錄的「高風險駕駛」，政府應採更積極強制作為。

去(113)年高齡駕駛交通事故10萬3988件，造成1225人死亡，73780人受傷。高齡者交通事故中，其中機車事故約有5萬7702件，造成693死，比例57%；汽車事故約2萬952件，造成39死，比例3%；行人部分則有5867件，造成256死，比例21%。

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由於高齡駕駛車禍也是交通事故主要族群之一，現行規定，年滿75歲的高齡駕駛人須強制參加認知檢測和換照，通過體格檢查和認知測驗後才能換取3年效期駕照，未通過者須繳回駕照，未繳回可註銷駕照。

今年春節後也針對65歲以上肇事的3.5萬名高齡者，以及82歲以上的24萬名高齡駕駛，啟動「關懷計畫」，寄發關懷單，鼓勵自主體檢、認知檢測或繳回駕照，以及參加政府補助安駕訓練。

根據統計，現行規定75歲以上高齡者駕照換照制度，國內有86.1萬人需辦理換照，但有約5.6萬人仍未辦理換照。三峽78歲老翁開車衝撞機車和行人釀3死後，高齡駕照管理制度再度引發質疑。

▲三峽北大國小旁19日發生3死12傷重大車禍，今一早民眾紛紛至現場獻上鮮花與零食 。（圖／記者陳以昇攝）

家屬向總統賴清德請命修法，規定70歲以上高齡者不得開車，時代力量則提出4訴求，包括包含下修換照年齡至70或65歲、於高齡者屆齡前1年內提前通知、增加模擬或實際路考、針對實質駕駛能力評估，給予駕駛範圍一定限制。

成大交通管理科學系教授鄭永祥表示，三峽該起車禍影響大，造成嚴重事故，交通部應從過去事故數據分析檢視，到底高齡駕照管理政策實施後，高齡者為事故主要當事人的比例為何，要不要適時調整，可以來研議。

由於台灣邁入超高齡社會，鄭永祥指出，以後高齡駕駛會越來越多，用70歲年齡限制一刀切來管理，要有配套措施，高齡者的交通移動權力是否有替代方式，都是納入通盤考慮。

鄭永祥強調，高齡者駕照管理應該要針對「高風險駕駛」，若過去高齡駕駛曾發生過重大違規，駕照管理應該用更積極或更嚴格的管理方式，已經有重大違規紀錄的高齡者，不管是駕照管理或受訓的方式，應該要有更積極甚至強制的作為。

此外，鄭永祥指出，事實上路上肇事的不是只有高齡者，不應該只用年齡去切割，針對所有路上高風險的駕駛或違規累犯，都應該要有嚴格的管控策略去防範，不僅限於高齡駕駛。