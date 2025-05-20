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吃早餐、等紅燈、去超商都可能被撞死！網怒：台灣交通沒救了

▲新北市三峽區北大國小旁重大事故，撞擊畫面曝光。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

▲三峽嚴重車禍掀起譁然。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

新北三峽昨（19）日發生重大車禍，釀3死12傷，78歲余姓男子駕車暴衝，撞飛多名放學返家的國中生，直到撞上中央分隔島才停下，事件引發譁然。就有網友發現，最近在一週內就發生兩起重大車禍事故，無論是吃早餐、走斑馬線、等紅燈還是進超商都可能被撞死，直嘆「台灣交通沒救了吧？」

原PO在Dcard發文，點出一週內就發生兩起重大車禍，「在早餐店吃個早餐會被撞死，上學走在斑馬線上也會被撞死，騎車等紅綠燈也會被撞死，在便利商店也會被撞，每一起車禍都像是絕命終結站。」

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他列舉5月18日有汽車衝進早餐店、5月19日三峽有車輛沿路暴衝造成20人傷亡，當中包括2名國中生不幸罹難。去年10月還發生未成年無照駕駛撞死人的事件，「隨隨便便一個15歲學生無照+酒駕就能在麵店撞死三個人（你沒聽錯，在台灣吃麵也能被撞死）。」

對於司法處置，他相當不滿開酸，「每次法官都是判過失致死，三峽這種在路上一口氣撞20人也是過失致死，台灣想殺人真的簡單，開車喝酒撞人交個50萬，明天買新車又是一尾活龍繼續撞，你各位20條人命也只值50萬。」

他指出政府與交通部只會瘋狂設置測速照相機，密度是日本的「673倍」，但車禍率卻是日本的「12倍」，認為根本沒在對症下藥。他主張，應學日本提高考照難度，實施定期回訓與高齡者強制再考，車禍致死應終身吊銷駕照，並實施車庫法來限制私家車數量。

貼文引發討論，「真的超恐怖，走在路上還要小心這種駕駛，年輕的人命就沒了」、「各位好自為之吧⋯⋯」、「駕照太好取得、部分路段設置有問題，以及相對應的懲罰過低，導致憾事頻發」、「台灣交通真的很爛」、「拜託改善交通安全，每次看到這樣的新聞都有夠難過」、「台灣的交通真的是絕命終結站。」

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