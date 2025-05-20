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賴重申「對等尊嚴」才合作　陸國台辦：枉費心機！兩面手法注定失敗

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2025.3.26） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

總統賴清德今天發表520就職周年重要談話，「罕見」未提兩岸關係發展與展望，只強調「整合各部會力量，提出針對國安統戰威脅的十七項因應策略」，會後記者會QA，以「侵略者」比喻大陸。對此，大陸國台辦發言人陳斌華稍早也回應指出，賴清德推進「17項因應策略」，又宣稱「對等尊嚴」前提與大陸交流合作，實則惺惺作態，對立對抗與交流對話背道而馳，「這種兩面手法了無新意，枉費心機，注定失敗。」

陳斌華指出，「台獨」分裂與台海和平水火不容，對立對抗與交流對話背道而馳。停止謀「獨」挑釁行徑，兩岸關係才有轉圈空間；加強兩岸交流合作，台海緊張局勢才能緩和；認同兩岸同屬一個中國，兩岸協商對話才有基礎。

陳斌華表示，「台灣地區領導人近日的講話，一方面仍然堅持『台獨』分裂立場和『倚外謀獨』、『以武謀獨』錯誤路線，渲染『大陸威脅』，延續『民主對抗威權』虛假敘事，挑動兩岸對立對抗，推動兩岸經濟脫鈎斷鏈，推進『17項因應策略』，撓限制兩岸交流合作。另一方面又惺惺作態，宣稱願在『對等尊嚴』的前提下，與大陸進行交流合作，企圖在『新兩國論』基礎上恢復兩岸協商對話。這種兩面手法了無新意，枉費心機，注定失敗。」

陳斌華強調，「不管台灣地區領導人講什麼、怎麼講，都改變不了台灣是中國一部分的地位和事實，改變不了兩岸關係向前發展的方向和步伐，更阻擋不了祖國終將統一、也必將統一的歷史大勢。」

陳斌華進一步指出，我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和「九二共識」，團結廣大台灣同胞，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉。

最後，他呼籲，在一個中國原則基礎上，我們願同台灣各黨派、團體和人士就兩岸政治問題和推進祖國統一進程的有關問題開展對話溝通，積極擴大兩岸交流合作，不斷深化兩岸融合發展，同心共創國家統一、民族復興的美好未來。

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

今天是賴清德520就職周年，上午九點半發表重要談話，全然迴避兩岸關係與台海局勢與展望，實屬罕見。僅在建設國家級防中心提及，「我們更努力強化全社會防衛韌性，除了持續盤整國家級項目的整備、舉行實地驗證；也整合各部會力量，提出針對國安統戰威脅的十七項因應策略，來團結國人抵抗分化，保護我們珍視的自由民主生活方式。」

會後賴清德接受媒體提問，時間關係只開放三個QA。第二的問題由日本朝日記者提問，「中國在處理兩岸關係上表現出的態度與目的？未來如何處理未來兩岸關係緊張機制，以及維護台海和平？」

賴清德也四大方向來回應，提出「侵略者」才是和平的破壞（指稱大陸），未來繼續將堅定地提出和平四大支柱行動方案，持續不斷的強化國防力量，不管是對外軍事採購或是國防自主（對抗大陸）。與美國多國經濟合作「雞蛋不放同一個籃子」（繼續減少降低依賴大陸經貿）。積極跟國際友盟共同合作避戰。最後重申，只要「對等尊嚴」台灣很樂意跟中國進行交流合作（一邊一國概念）。

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