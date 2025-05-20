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賴清德就職周年演說國際關注　專家揭「未提中國併吞台灣」原因

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹雅婷／綜合報導

總統賴清德20日發表就職周年演說，提及三峽車禍、應對美國關稅的計畫等。專家指出，賴清德並未在正式演說提及中國大陸併吞台灣計畫，可能的原因是美中貿易爭端降溫，這讓台灣感到不安，擔憂台灣議題可能在未來美中會談中浮上檯面。

衛報報導，賴清德發表完正式演說之後進入記者會問答環節，他稱侵略者才是和平破壞者，和平無價，戰爭沒有贏家，在對等尊嚴下，台灣樂意跟中國大陸進行交流合作。

全球政治風險諮詢組織歐亞集團（Eurasia Group）中國大陸總監蕭嫣然（Amanda Hsiao）認為，「北京與華府達成貿易降溫引發台灣擔憂，憂心台灣可能在未來美中會談浮上檯面」，也就是北京可能試圖讓美國對台灣長期支持立場出現軟化，「這種不確定性，或許是賴清德在演說不再重申他對中國大陸威脅看法的原因之一」。

美聯社指出，賴清德對於美台關稅談判展現出樂觀態度，把雙邊貿易緊張形容成朋友之間的摩擦，用圓融溫和態度面對美國關稅壓力，「美國與台灣長期合作也互相鼓勵成長，朋友之間難免有摩擦，但最終可以磨合，即使意見有所不同，只要建立在信任與誠摯對話基礎上，彼此就能更好理解，深化友誼」。

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