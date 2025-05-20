批賴清德週年演說避談兩岸　藍委：已經壞到不能談的地步？

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）



記者崔至雲／台北報導

總統賴清德今（20日）在總統府發表520執政周年談話，不過，全文隻字未提「中國」二字，被認為刻意淡化兩岸議題。國民黨立委許宇甄則質疑，賴清德演說談論內政、經貿、民主化，唯獨沒談到兩岸關係，跟就職演說、雙十演說相比，今天相當克制，不免讓人質疑是不是兩岸關係已經壞到不能談的地步？還是在等中國開價準備出賣台灣？國人對此有很深的疑慮，賴清德不該沉默不語。

許宇甄認為，台灣這一年來朝野政治對立嚴重，社會矛盾加劇；產業依賴單一，發展分配不均；醫療改革緩慢，偏鄉醫療不足待解；農產外銷受阻，多元市場開拓不足；交通改善不力，人行地獄罵名不斷；兩岸關係惡化，加劇台海緊張局勢；美國高關稅衝擊，產業深陷困局。台灣面臨多元挑戰，朝野應加強對話，賴清德身為總統，該有領袖格局，若真心希望朝團結合作，應邀集朝野領袖召開國是會議，若堅持避開國是會議名稱要做國安簡報，也應由總統親自召集主持，由國安團隊向在野領袖進行簡報，並進行對話溝通。

許宇甄提醒，如果國安危機已經迫在眉睫，必須爭取朝野支持，賴清德應遵守選舉承諾，依法來立法院進行國情報告，以展現對多數民意的尊重。

許宇甄質疑，賴清德說要成立政府主權基金，打造國家級投資平台，是又想要圖利賴友友？賴政府可以將台積電送給美國，還要協助半導體產業往美國投資，不先投資台灣反而處處往外發展，是嫌棄台灣還是要放棄台灣？政府目前掌握「國發基金」、「勞保基金」、「勞退基金」、「退撫基金」、「央行外匯存底」，還有國營事業單位、官股銀行、上百個財團法人，這些單位的錢還不夠賴友友撈嗎？

許宇甄批評，賴清德執政一年來，萬物皆漲、貧富差距擴大，百姓苦不堪言，各項民調數據顯示，人民對賴清德一年的表現不滿意度超過55%，但他就是固執己見，不願意改變；畢業季來臨，美國高關稅問題未解，青年就業面臨嚴峻挑戰；加上實質薪資停滯，不少勞工抱怨「GDP成長與我何干？」賴政府猶如裝睡的人，叫都叫不醒。

許宇甄強調，賴清德今天的演說就是他這一年執政縮影，只是他個人吹噓自己成就的官樣文章，整個空到不行。賴清德應該明白，國家領袖不該靠製造敵人與恐懼來凝聚支持，更不應利用司法鬥爭與兩岸危機來鞏固政權。台灣社會需要的是真誠對話與溝通合作，而不是高壓統治與司法清算。如果執政者無法自我克制，最終失去的不僅是人民的信任，更是民主的核心價值。

