賴清德成立「主權基金」　黃珊珊曝曾是柯文哲政見：歡迎繼續抄作業

▲總統賴清德發表520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德今（20日）於執政周年談話宣布政府將成立主權基金，打造國家級投資平台，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球。對此，民眾黨立委黃珊珊表示，設置「國家主權基金」是柯文哲、吳欣盈及台灣民眾黨立委的重要競選政見，當時民進黨只會冷嘲熱諷，但今日賴清德大轉彎，願意口頭改變立場，還是令人欣慰。她也強調，柯文哲國政處方籤，歡迎繼續抄作業，如果真有心推動，就請盡速將法案送到立法院來吧！

黃珊珊表示，公共服務需要穩定財源的支撐，因此設置「國家主權基金」，是柯文哲、吳欣盈及台灣民眾黨立委的重要競選政見，很遺憾當時的民進黨競選陣營對於這項主張，只會冷嘲熱諷與酸言酸語攻擊，陷國家長遠發展於不義。

「正義會遲到，但絕不會缺席」，黃珊珊表示，但今日賴清德突然大轉彎，表示時機對了，要推動「主權基金」，這樣的轉彎固然諷刺、令人唏噓，但賴政府既然知錯能改，願意口頭改變立場，還是令人欣慰。

黃珊珊說，正如她之前提到的，接下來，就是驗證行政院到底是拿「主權基金」應付執政空白、民怨沸騰的「緩兵之計」，還是真真切切要作長遠發展的「百年大計」。

黃珊珊強調，台灣的主權基金公共討論超過20年了，各國方案也有很多研究，就只差行政院的政治決斷。如果行政院真的有心推動，就請卓榮泰院長，趁本會期立法院延會到7/31，盡速將法案送到立法院來吧！

▼設置「國家主權基金」，是柯文哲、吳欣盈（右）及台灣民眾黨立委的重要競選政見。（圖／翻攝自Facebook／黃珊珊，下同）

另外，曾是柯文哲競選總統副手的前民眾黨立委吳欣盈也表示，今天賴清德總統在就職週年講話中提到，政府將成立主權基金來投資國際市場，打造國家級的投資平台，很高興賴總統從善如流！

吳欣盈表示，還記得過去在立法院起簽這個草案的過程，當時懷著孕肚子已經很大了，接著還在坐月子期間，仍然持續研究、討論及連署這個草案，同仁們都說主權基金就像她的第二個小孩，跟她的baby一樣。這也是她當初透過跨黨派簽署法案的原因，希望主權基金可以是專業、理性、透明、在非政治酬庸的基礎上成立，作為真正可以幫助台灣的基金。

吳欣盈指出，她一直不斷倡議台灣應該成立主權基金，提修正法案、參與國際論壇與專家對談、發表於競選時的政見發表會、線上訪問新加坡主權基金專家鄭國枰(Kok Peng Teh)博士。並與多位跨黨派政治人物、國內外財經專家、產業代表深度溝通，說明這項政策對於國家長遠發展的益處，也在去年親自去新加坡瞭解他們主權基金的運作。

吳欣盈認為，台灣作為一個高度依賴國際貿易的國家，擁有豐沛的外匯存底，成立主權基金不僅能有效提升資金的運用效率，更能為台灣的產業發展和國家經濟注入新的活水。

然而，吳欣盈也指出，主權基金的設立並非一蹴可幾，有幾個關鍵要素必須在規劃階段就明確考量：第一，獨立專業的營運團隊：主權基金的運作必須高度專業化，成立獨立且具備國際金融背景的團隊至關重要，才能確保投資決策不受政治干預，最大化投資效益。

吳欣盈再指，第二，明確的投資策略與風險控管：基金的投資標的、資產配置比例以及風險控管機制都應公開透明，並定期向國人報告，以建立社會信任。

吳欣盈說，第三，法源明確並治理透明：需遵循聖地牙哥原則運作，接受國際標準及社會監督。在這方向上，成立專業且多元的籌備委員會，確保可以設立一個「可長久運行且非政治酬庸的主權基金」。

吳欣盈提到，美國川普2月就簽署要設立美國主權基金，只花3個月時間，5月時白宮發言人就表示財政部與商務部已擬定設立計劃；新加坡前副總理吳慶瑞決心設立主權基金，只花8個月就從零到有成立GIC。台灣有多久時間？

最後，吳欣盈強調，期待政府能盡快召集各方專家學者，廣納各界意見，提出主權基金的規劃藍圖，讓這項對於台灣未來發展至關重要的政策能夠真正落地，為國家開啟新的篇章！