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三峽78歲翁暴衝　路權團體籲強化考照、改革駕訓制度

記者黃翊婷／綜合報導

新北市三峽區78歲余姓男子昨日（19日）開車暴衝，造成3人死亡、12人輕重傷，引發社會各界對於高齡駕駛的討論。路權團體呼籲，希望政府實施以「道路用路人階序」為原則的駕訓與考照制度改革、恢復駕駛人記點制度等等。

▲三峽重大事故，現場畫面曝光。（圖／民眾提供，下同）

▲余男駕駛的車輛，車頭嚴重毀損，可見當時撞擊力道之大。（圖／民眾提供）

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還路於民行人路權促進會表示，「能造成越大傷害的用路人，應負起越大的責任」，駕駛是一項特許權，而非基本人權，希望政府能加速推動以「道路用路人階序」為原則的駕訓與考照制度改革、加強車輛透光率、恢復駕駛人記點制度、持續改善道路工程設計。

促進會指出，關於三峽3死12傷的事故，雖然有不少科學研究指出，高齡駕駛發生事故的風險比較高，但目前尚未有公正完整的調查結果，所以無法斷定這次事故和年齡有關；然而，台灣已是高齡化社會，這仍是需要大家關注的議題之一，因為即使未來發展出有效的高齡者駕照管理機制，政府仍需提供沒有駕照的高齡者其他出行選擇，例如跨鄉鎮的公共運輸網路等等。

▲三峽重大車禍，現場畫面曝光。（圖／記者陳以昇攝，下同）

▲遭撞的機車嚴重變形，事故現場地面到處都是散落物。（圖／記者陳以昇攝）

行人零死亡推動聯盟也提到，台南余小妹妹的事故才過去2年，政府承諾改善行人地獄也滿1年了，如今又發生這樣的憾事，大家都感到很難過，希望台灣社會、政府機關能重視交通安全議題，行政部也要審慎反省，並參照世界各個進步國家翻轉交通地獄的政策，推動交通3E（道路工程、駕訓教育、交通執法）改革。

聯盟表示，這次事故應該已經達成國家運輸安全調查委員會調查條件，期盼運安會儘速啟動調查，釐清肇事原因；此外，由於近期還有發生其他車輛暴衝事故，讓不少民眾感到擔憂，希望運安會也能一併給出調查報告，以重點改善問題，「台灣駕訓制度的改革、回訓制度的建立迫在眉睫，懇請主管機關儘速改善，不要再怠慢拖沓，勿讓道路環境安全一再回頭」。

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