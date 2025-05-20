三峽翁5年前撞人行道母嬰　當事媽媽籲查1事：他不是酒駕是有病

記者黃翊婷／綜合報導

新北市三峽區78歲余姓男子19日駕車暴衝，造成3死12傷事故，事件曝光之後，網路上陸續有人爆料指稱余男是違規慣犯。還有一名母親表示，自己5年前推著嬰兒車走在人行道上，卻遭駕駛開車撞上，經比對和解書資料、截圖的車牌號碼，驚訝發現肇事者就是余男，讓她忍不住直言，「他根本不是酒駕，是有病」。

▲事故現場畫面。（圖／民眾提供，下同。）

余男19日下午4時04分開車行經三峽區國光街、國成街口，卻突然暴衝，造成3人死亡、12人輕重傷。由於余男在這場事故中也受了重傷，警方目前尚無法釐清相關細節，但經抽血檢驗，確認沒有酒駕；事件曝光之後，網路上陸續有人爆料指稱，余男不是第一次違規，還公布余男違停遭檢舉的照片、警局回函等證據。

▲余男駕駛的車輛直到撞上分隔島才停下。

此外，有一名母親在臉書社團「iBeta愛北大」一篇文章中提到，2020年3月她推著嬰兒車走在國慶路的人行道上，突然遭一名駕駛開車撞上，當時有一名好心的女護理人員上前幫忙，所以她在社團中發文尋找好心人想要當面道謝，沒想到5年之後看到三峽3死車禍事故，驚訝發現當年的肇事者就是余男，並直言「他根本不是酒駕，是有病」。

該名母親提到，她看到三峽事故中的肇事者姓余，本以為不會這麼巧，於是翻出5年前的和解書，再比對截圖的車牌號碼，這才確認是同一人肇事，她覺得這可能不是單純的高齡駕駛問題，希望有關單位能進一步追查駕駛是否患有什麼疾病，只檢討高齡駕駛問題，可能會抓錯重點。

相關消息曝光之後，引發許多網友關注，並被轉發至其他臉書粉專、Threads上討論，還有人貼出2020年車輛衝上人行道的事故照片，當時社區的水泥花圃都被撞壞了，甚至有社區住戶發文證實確有此事，而且肇事車輛的車牌號碼也確實與三峽事故中的車輛一致。