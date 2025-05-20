三峽翁暴衝釀3死　被爆5年前衝人行道撞母嬰

記者黃翊婷／綜合報導

新北市三峽區78歲余姓男子19日駕車暴衝，造成3死12傷事故。事件曝光之後，有一名母親發現，5年前她推著嬰兒車走在國慶路的人行道上，被一名汽車駕駛撞上，經比對車牌號碼、駕駛姓氏，肇事駕駛竟然就是余男，讓她感到很驚訝。新北市警方也證實，余男與2020年事故案件的肇事者為同一人，當時雙方有達成和解。

▲余男的車輛車頭嚴重毀損。（圖／民眾提供）

余男19日下午4時04分開車行經三峽區國光街、國成街口，卻突然暴衝，造成2名學生及1名機車騎士死亡，另外還有12人輕重傷。由於余男自己也在這場事故中受了重傷，目前仍處於昏迷狀態，警方尚無法釐清事故細節。

▲事發路口地上到處都是散落物品、損壞的機車零件。（圖／記者黃彥傑翻攝）

不過，事件曝光之後，一名母親發現，她在2020年3月間曾推著嬰兒車走在國慶路的人行道上，一名駕駛卻突然開車衝上人行道，不僅撞到她和孩子，還撞壞社區的水泥花圃，當時她曾在臉書發文尋找好心幫助她的女護理人員，事隔5年，她看到三峽這起重大車禍，經比對截圖中的車牌號碼和駕駛姓氏，驚訝發現余男就是5年前撞到她的肇事者。

該名母親呼籲，這可能不是單純的高齡開車問題，希望相關單位能進一步了解肇事者的健康狀況。根據《中時新聞網》報導，新北警方證實，余男與2020年人行道車禍案件的肇事者為同一人，當時雙方有達成和解。