大園區航城路一段通車　強化區域交通連結

▲大園區航城路一段通車。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政19日出席大園區「桃園航空城計畫－航城路一段通車典禮」表示，航城路一段優先開放通車的路段為老街溪至中山南路，道路雖僅約700公尺，卻是航空城邁向完工的重要里程碑，未來可串聯客運園區、機場捷運大園站及國道大園交流道，預期可節省約20分鐘車程，強化區域交通連結。

張善政指出，此次道路通車路段經過老街溪橋，可銜接於111年開通的航城路二段，進一步提升航空城計畫整體路網效能，為在地居民帶來更多便利與期待。至於中山南路以東至航青路長約300公尺的路段，預計待中山南路拓寬工程完成及橫湳路廢除改道將可開放。

航空城工程處表示，航城路分為一段與二段，其中航城路二段由國土署施作，自環區北路與環區東路交叉口起至老街溪，全長2.5公里，已於111年11月正式通車；後續由市府接手施作航城路一段，自老街溪東延至航青路，總長約1公里、路寬30公尺，兩側區域分別規劃為產業專用區與農業專用區，工程內容包含道路主體、地下滯洪池、雨排水系統、事業廢水管線及共同管道等，建構完整基礎設施。

航空城工程處補充，航城路一段以「人本交通」為核心理念，設置寬敞人行道、無障礙坡道及行人專用號誌，營造安全友善通行空間，並導入智能路燈系統，不僅提升照明效能與節能減碳效益，也有助後續維護管理，展現永續與循環經濟精神。