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台鐵南迴19:49搶通　中斷5小時「旅客等接駁」慘況曝

▲▼台鐵電車線斷落，旅客在大武站等公路接駁車人潮看不到盡頭。（圖／翻攝爆料公社）

▲台鐵電車線斷落，旅客在大武站等公路接駁車人潮看不到盡頭。（圖／翻攝爆料公社）

 記者李姿慧／台北報導

台鐵今(16日)下午14時24分枋山到加祿間電車線斷落，行駛中斷約5個多小時後，台鐵晚間19時49分搶通完畢，恢復通車。由於行車中段期間台鐵啟動公路接駁，不過下午大武站等遊覽車接駁旅客大排長龍，一度抱怨等快40分鐘一班車都沒有，台鐵公司表示，公路接駁共開出42趟次接駁遊覽車疏運1700多名旅客。

台鐵今日下午14時24分一列8778次試運轉列車行經枋山＝加祿間，發現電車線主吊線斷落約20米，由於無法供電，且為單線區間不通，路線一度中斷行駛，事故原因刻由營運安全處調查中。台鐵下午也立即啟動公路接駁，不過等候遊覽車接駁旅客大排長龍，排隊人潮綿延看不到終點。

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網友下午在臉書「爆料公社」抱怨，台鐵大出包，把一堆人接到大武車站，說有公路接駁到枋寮，下車等快40分鐘，一台接駁車都沒有，隊伍完全沒有前進，旁邊旅客打給台鐵客服詢問，還叫我們自己搭車，重點這裡是大武！要去哪裡叫車！？

台鐵公司表示，下午立即啟動公路接駁，截至晚間19時50分，枋寮到大武共開出20輛次、載送783名旅客；大武到枋寮共開出22輛次、也載送了949名旅客。

台鐵公司指出，枋山＝加祿間電車線主吊線斷落事故，於晚間19時49分搶修完畢，路線已恢復正常行駛，總計影響11列車累積延誤780分。

台鐵強調，對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費，或免費搭乘同區間同等級車種列車1次；未指定班次之對號列車或非對號列車延誤超過45分鐘，旅客可於1年之內換搭乘同區間同等級車種列車1次，電子票證旅客可辦理0元解卡，定期票旅客可延長使用1天，造成旅客時間延誤，台鐵公司深致歉意

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