積極投入社會服務　大園區表揚22名模範母親

▲副市長蘇俊賓為受表揚模範母親，獻上康乃馨。（圖／大園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接母親節，大園區公所與大園社區婦女協會、4日在區內喜來登酒店舉辦「114年度模範母親表揚活動」，由桃園市副市長蘇俊賓、大園區區長余誌松、立法委員涂權吉、市議員徐其萬、游吾和等貴賓親臨頒獎，向每一位受表揚模範母親獻上最深的敬意與祝福。

活動以「阿母ㄟ愛」為主題，傳達母愛不僅是家庭的核心，更是社會前進的基石。蘇副市長表示，今年大園區22位模範母親皆積極投入社會服務，其中黃如碧女士不僅擔任華山基金會及伊甸志工超過20年，更曾獲得衛福部志願服務金質獎的肯定。

謝詹春花女士於在地經營農村商店，經常送物資到沙崙育幼院，幫助社會弱勢，也是航空城歷史女性口述訪談「箍仔內與外」的主角之一；許秀英女士擔任港口福德祠志工逾25年，不論是香火祭祀或環境清潔，她始終默默付出，是社區最穩定的力量；蔡美婷女士是一位新住民媽媽，不僅照顧家庭，更熱心公益，是新住民姐妹在臺灣打拚、用愛築家的最佳寫照。

▲大園區長余誌松送上康乃馨給出席活動媽媽。（圖／大園區公所提供）

大園區長余誌松表示，市府推動性別平等與婦幼友善政策，包括鼓勵企業打造性別友善職場、推動「用心顧媽咪就業伴妳行」計畫，以及提供「一生好運卡」孕產婦計程車補助等，期盼讓每位女性在家庭與職場中都能自在發展、實現自我價值。

大園區公所也配合市府婦幼政策，持續推動在地福利措施，打造性別友善生活環境。與勞動部桃竹苗分署合作辦理「中西式餐點實務班」，協助有就業需求的婦女在地受訓，節省通勤時間，在職涯與家庭間取得平衡。同時也擴大對新住民的照顧與文化支持，鼓勵自助助人。大園區更因「營造新住民平等共融『新』家園」計畫，榮獲衛福部國民健康署「臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」肯定。