　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

積極投入社會服務　大園區表揚22名模範母親

▲大園區表揚22名模範母親

▲副市長蘇俊賓為受表揚模範母親，獻上康乃馨。（圖／大園區公所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接母親節，大園區公所與大園社區婦女協會、4日在區內喜來登酒店舉辦「114年度模範母親表揚活動」，由桃園市副市長蘇俊賓、大園區區長余誌松、立法委員涂權吉、市議員徐其萬、游吾和等貴賓親臨頒獎，向每一位受表揚模範母親獻上最深的敬意與祝福。

活動以「阿母ㄟ愛」為主題，傳達母愛不僅是家庭的核心，更是社會前進的基石。蘇副市長表示，今年大園區22位模範母親皆積極投入社會服務，其中黃如碧女士不僅擔任華山基金會及伊甸志工超過20年，更曾獲得衛福部志願服務金質獎的肯定。

▲大園區表揚22名模範母親

謝詹春花女士於在地經營農村商店，經常送物資到沙崙育幼院，幫助社會弱勢，也是航空城歷史女性口述訪談「箍仔內與外」的主角之一；許秀英女士擔任港口福德祠志工逾25年，不論是香火祭祀或環境清潔，她始終默默付出，是社區最穩定的力量；蔡美婷女士是一位新住民媽媽，不僅照顧家庭，更熱心公益，是新住民姐妹在臺灣打拚、用愛築家的最佳寫照。

▲大園區表揚22名模範母親

▲大園區長余誌松送上康乃馨給出席活動媽媽。（圖／大園區公所提供）

大園區長余誌松表示，市府推動性別平等與婦幼友善政策，包括鼓勵企業打造性別友善職場、推動「用心顧媽咪就業伴妳行」計畫，以及提供「一生好運卡」孕產婦計程車補助等，期盼讓每位女性在家庭與職場中都能自在發展、實現自我價值。

大園區公所也配合市府婦幼政策，持續推動在地福利措施，打造性別友善生活環境。與勞動部桃竹苗分署合作辦理「中西式餐點實務班」，協助有就業需求的婦女在地受訓，節省通勤時間，在職涯與家庭間取得平衡。同時也擴大對新住民的照顧與文化支持，鼓勵自助助人。大園區更因「營造新住民平等共融『新』家園」計畫，榮獲衛福部國民健康署「臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」肯定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/03 全台詐欺最新數據

更多新聞
448 2 6157 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「下剋上」爆冷！　東區霸主G1落敗
奉天宮開廟門整晚遭疑「等嘸白沙屯媽祖」　董事長：是方便香燈腳
快訊／白沙屯媽祖來找六房媽　「粉紅人龍」空拍超震撼
仰德大道下坡踩煞車「挨罰2.4萬」！　實測結果大逆轉
快訊／上班快改道！　國1事故塞爆
快訊／威脅國安！　川普：「非美製作電影」徵收100%關稅
快訊／40歲許瑋甯爆懷孕了！藏肚4個月　結婚3年做人成功

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

積極投入社會服務　大園區表揚22名模範母親

桃園水資源智慧管理再進化　推動三方共管平台

第三屆DANCE ON LIFE街舞大賽激烈開戰　全台舞者齊聚竹縣Battle

金山警母親節前築防詐網　藝人助陣教媽咪識破騙局

漁光島生活節音樂X市集X藝術　邀全國旅人來台南慢活放空

母親節送媽媽最安心的禮物　南消七大隊防災闖關宣導登場

桃園114年幼童軍聯團活動錦興國小登場　逾600名幼童軍熱情參與

健保署雲林舉辦創意活動　吸引逾500人熱情參與

台中梨山高海拔首家合法露營區　一年四季享不同風情

馬拉松活動孩童走失　台東警即時介入助團圓

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

鼻酸..婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

【高雄變侏羅紀公園？】 #澄清湖 1.7m超巨 #綠鬣蜥 擋路！驚嚇指數破表

【媽祖慈悲】母親摟病童跪地祈禱　#白沙屯媽祖 停轎溫柔賜福

#張麗善 燒 #疏文 方式惹議！　#拱天宮 #主委 喊話：政治歸政治

【超豪邁結緣品】大哥霸氣送整串香蕉　目擊者：人也太好

積極投入社會服務　大園區表揚22名模範母親

桃園水資源智慧管理再進化　推動三方共管平台

第三屆DANCE ON LIFE街舞大賽激烈開戰　全台舞者齊聚竹縣Battle

金山警母親節前築防詐網　藝人助陣教媽咪識破騙局

漁光島生活節音樂X市集X藝術　邀全國旅人來台南慢活放空

母親節送媽媽最安心的禮物　南消七大隊防災闖關宣導登場

桃園114年幼童軍聯團活動錦興國小登場　逾600名幼童軍熱情參與

健保署雲林舉辦創意活動　吸引逾500人熱情參與

台中梨山高海拔首家合法露營區　一年四季享不同風情

馬拉松活動孩童走失　台東警即時介入助團圓

女大生遭偷拍揪男友逮人　關鍵證據讓他栽了

工程師戴假髮變女裝　8個月拍300部如廁私密片

溜馬次輪G1扳倒東區霸主騎士　「新控球之神」猛砍22分13助攻

積極投入社會服務　大園區表揚22名模範母親

苗栗租車行竟是詐騙車、販毒大本營　檢警逮7人3收押

台積電女廁淪陷！　偷拍慣犯潛入

「TOYOTA 5代RAV4」推全新特仕概念車！外觀、內裝升級更實用

快訊／白沙屯媽祖來找六房媽　「粉紅人龍」空拍超震撼

楊貴媚罹皮蛇「上身全長滿」錯過治療期！　神經痛2個月：吃藥吃到腳腫

爬羅馬競技場欄杆跌落！　居台美國男「腰被刺穿」卡20分鐘險喪命

【高雄變侏羅紀公園？】 #澄清湖 1.7m超巨 #綠鬣蜥 擋路！驚嚇指數破表

地方熱門新聞

天兵香燈腳闖喪家　網怒：大忌！

第三屆DANCE ON LIFE街舞大賽

漁光島生活節音樂X市集X藝術邀來台南慢活放空

桃園捷運青線　青埔到桃園全程30分鐘

母親節送媽媽最安心的禮物南消七大隊防災闖關宣導登場

金山警母親節前築防詐網　藝人助陣教媽咪識破騙局

白沙屯媽凌晨停駕雲天宮！信眾一看樂了

房屋稅自住3戶內欲享1.2%稅率　6/2前辦竣戶籍登記

桃園幼童軍聯團活動　錦興國小登場

嘉義縣遭棄傷殘犬「小美」獲得新生機會

LIVE／「進火儀式」來了！象徵媽祖光明不滅

基隆通勤福音！2088C增開6點28分班次

桃園水資源智慧管理再進化　推動共管平台

大觀音亭暨祀典興濟宮捐贈嘉縣消防勘災車

更多熱門

相關新聞

這裡有全台廟宇少見的燭台仙　蘇俊賓報您知

這裡有全台廟宇少見的燭台仙　蘇俊賓報您知

桃園區大廟景福宮、3日舉辦母親節系列活動。副市長蘇俊賓表示，景福宮今日舉辦的母親節親子活動，透過有獎徵答、闖關遊戲及導覽介紹，結合宗教、文化與藝術的元素，讓親子得以同聚同樂，並一同探索景福宮的精采的歷史文化之美。

桃園區表揚83位模範母親　最年長95歲

桃園區表揚83位模範母親　最年長95歲

營建職災死亡率移工高出兩倍　勞動部應強化安全配套

營建職災死亡率移工高出兩倍　勞動部應強化安全配套

蘆竹區表揚模範母親　感謝母愛溫暖照耀家庭

蘆竹區表揚模範母親　感謝母愛溫暖照耀家庭

凱道湧25萬人「反綠共」！　蘇俊賓：民主沒有約束就是獨裁

凱道湧25萬人「反綠共」！　蘇俊賓：民主沒有約束就是獨裁

關鍵字：

大園區表揚模範母親蘇俊賓

讀者迴響

熱門新聞

「汪小菲老婆出軌」衝熱搜第一

40歲許瑋甯爆懷孕了！「低調藏肚4個月」

2波更強鋒面掃全台　連5天雨「下到發霉」

岳母遭女婿「肚頂」　膀胱下垂求償

台幣飆升這產業成苦主！專家：恐發不出股利

Mandy激動回「別逼死我」對話曝

「沒聽過的國家」川普一句恐斷93億援助

公嬤掃光麵包　志工分享1招反制

白沙屯媽祖突爬45度陡坡！廟方曝原因

快訊／8級強風下午到　明「鋒面掃全台」

仰德大道下坡踩煞車　駕駛挨罰2.4萬

去年喪父無法接駕！白沙屯媽「特地去看他」

川普態度大轉彎：不會讓Fed主席鮑爾提前走人

奉天宮開廟門整晚遭疑「等嘸白沙屯媽祖」　董事長：是方便香燈腳

妹子樸素1穿搭！男友「逛街狂搭帳棚」痛到無法走

更多

最夯影音

更多

【白沙屯最美一幕】長髮正妹拿夾子彎腰撿垃圾！千人讚爆

【鼻酸】婦人猛磕頭到流血　哭求白沙屯媽祖救救老爸

【拚了！】徒手拔鋼筋為 #白沙屯媽祖 開道

#白沙屯媽祖 替宮廟擇地　倒退爬坡衝草叢！轎班忙翻

賈靜雯.曾寶儀.李銘忠.張翰　互稱哥.姐！誰的「輩分」高XD

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面