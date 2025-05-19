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男友躺腿上「超暖1句話」　妹子丟臉想分手！網傻：這男生要把握

私密處,下體,陰道。（圖／記者李佳蓉攝）

▲男友聞到異味，讓原PO尷尬想分手。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「現在真的好想分手...」一名妹子透露，男友看夜景躺在她腿上，事後默默問她是否有熬夜，接著又說聞到一股味道，讓原PO尷尬不已！儘管男友只是善意提醒，且願意陪看診，但原PO非常在意形象，求問「現在狂喝水還來得及嗎？」貼文曝光後，引來網友看傻「這種男生可遇不可求，要把握！」

一名女網友在Dcard表示，最近去看夜景，過程中男友如往常般躺在她腿上，她也沒多想。不料回家車程中，男友突然問原PO是不是最近常熬夜，原PO搖頭並好奇為何這樣問，男友才說「因為剛剛躺著的時候，好像聞到妳有點味道。」

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這句話宛如晴天霹靂，原PO當下支支吾吾地道歉，腦袋一片空白，只想立刻從車上消失。原PO坦言，自己平常非常注重外表，雖然知道男友沒有惡意，「當下真心覺得超級尷尬！」

快到家時，男友發現原PO不太對勁，特別安慰這是很正常的狀況，要她別放在心上之餘，更表達可以陪去看醫師。

「真的很丟臉！」原PO坦承愛喝手搖飲料，也被醫師提醒過要少糖、多喝水才行。對此，原PO崩潰求問，「現在狂喝水是來得及救的嗎？」畢竟才交往3個月而已，就遇到令人難以啟齒的私密事，「到底該怎麼辦？」

底下網友熱議，「這種男生可遇不可求，要把握」、「可以定期除毛讓妹妹保持通風，自從清掉之後異味就少很多了」、「狂喝水真的有用，每天2000ml，喝個幾天就改善很多了！真的要戒糖」、「吃私密處保健+減少異味分泌物的效果是最快的」、「男友算不錯，還要陪看醫生，注意通風／不要穿太緊／多喝水」、「醫師叫妳戒糖、多喝水妳不做，男友好心提醒...妳要分手？」

新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，氣溫回暖、濕度上升，這樣的環境容易讓細菌和黴菌滋生，很多女生在這個時候會因為私密處疾病問題就診，想要保養私密處，日常生活有4招可以著手：

1、穿透氣內褲避免悶熱

張瑜芹表示，因為春天氣溫變暖，若選擇不透氣的內褲，容易造成濕悶，導致細菌和黴菌滋生。建議盡量選擇純棉材質、寬鬆透氣的內褲，避免過於緊身的合成纖維材質，讓私密處保持乾爽舒適。

張瑜芹也提醒，不要因為懶或是累，就好幾天才換一次內褲，以免因為汗水或分泌物堆積，而引起感染。清洗內褲時，瑜芹醫師建議使用溫和的清潔劑，並在陽光下曬乾，陽光的紫外線有助於殺菌消毒。

2、正確清潔避免過度搓洗

張瑜芹說，春天是過敏高發的季節，花粉、粉塵增多，再加上氣候潮濕，容易影響私密處的菌叢平衡。很多人以為清潔越頻繁、越徹底，私密處就會更健康，事實上過度清潔反而會破壞私密處的自我保護機制，影響酸鹼平衡，讓細菌更容易入侵。

張瑜芹建議，使用溫和的私密清潔產品，少用香皂、沐浴乳或含有刺激性成分的清潔用品，以免造成乾澀、敏感或過敏反應。清洗時，以溫水沖洗，避免用力搓洗，只需輕輕清潔外陰部即可，不需要進行陰道內清潔，以免破壞天然菌群平衡！

3、避免久坐保持私密處乾爽

張瑜芹分析，春天的濕度較高，私密處容易因潮濕，而產生異味或感染風險。 特別是長時間穿緊身牛仔褲或絲襪時，更容易造成細菌滋生。建議適時起身活動，讓身體保持通風，減少私密處的不適感。運動後也要立即更換濕汗的內褲或運動褲，以避免細菌繁殖。另外，選擇柔軟吸汗的衛生棉或護墊，並勤更換，保持清爽無異味。

4、注意飲食提升私密處健康

飲食與私密處健康息息相關，張瑜芹建議多攝取富含益生菌的食物，如優格、泡菜，幫助維持私密處菌叢平衡，降低感染風險。此外，也可以多吃像是草莓這類，富含花青素的水果，有助於預防泌尿道感染，讓私密處維持健康狀態。

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