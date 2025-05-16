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男友2小時戰3次「妹子不滿足」　曝崩潰原因：回家還要用玩具

▲▼ 飯店,偷吃,床單,滾床,住宿。（圖／記者劉維榛攝）

▲男友5分鐘就結束，讓原PO超傻眼。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「別叫我放生了」一名妹子透露，每次與男友激情不到5分鐘，又怕傷了對方自尊，只能假裝點頭表示滿足。儘管男友能在2小時內戰3次，但時間都太短，她回家還得靠玩具洩慾。文章曝光後，有過來人直呼，嘗試做凱格爾運動、深蹲，或是換姿勢，延緩一下感受度，讓他從3分鐘快槍俠，變成硬挺30分鐘。

一名女網友在Dcard表示，男友交往前是個母胎單身，且平時鮮少DIY，兩人每次激戰短短5分鐘就沒了，偶爾幾次可以10分鐘內，「我叫他忍，但他都說忍不住。」

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原PO更崩潰直呼，儘管男友2小時可以床戰3次，但因為時間都太短，讓她感到十分空虛，而且男友總愛問「有沒有開心、滿足」，就怕傷了對方自尊心與面子，原PO只能點點頭，回家再靠情趣用品來解決性慾。

最後，原PO強調，她目前還不想放生男友，詢問過來人還有哪些方法可以解決呢？

底下網友熱議，「我一開始做也是3-5分鐘，現在可延長到25-30分鐘，練習換個姿勢，延緩一下感受度，試試看凱格爾運動/PC肌練習/深蹲，這些都是很好可以增加延遲的運動；建議蛋白質補充足夠，鋅/大蒜素/B群都是增加活力的關鍵」、「先去看醫生一陣子，對症下藥，慢慢嘗試不要衝刺那麼快，每次做就嘗試忍一下忍一下 」、「試試多做點前戲呢」、「我之前遇到一個3秒射，真的超誇張」、「這是能訓練的，就看你男友有沒有心」。

根據「台灣男性的持久性福調查」發現，有98.86%受訪者認為最理想的射精時間至少維持3分鐘以上，但實際上有36%的人撐不到1分鐘，甚至因此逃避做愛。

北市聯醫泌尿科醫師程威銘曾在《可樂研究社》頻道中解釋何謂早洩？事實上，並非「射精時間早」就是早洩，在醫學定義上必須符合3條件，其一為進行活塞運動持續時間小於1分鐘；此外，加上有射精衝動時無法控制，若能藉由「停下來」緩解性衝動，待感覺消退再繼續，就不符合；第3條件則視伴侶滿意度而定，就算射精時間快、無法控制，但若前戲做很好，讓另一半享受快樂高潮，也不符合早洩定義。

泌尿科醫師戴定恩指出早洩的原因，可能涉及心理因素，如壓力、焦慮及生理因素，如荷爾蒙失衡、神經過敏等等，必須了解原因才能針對性治療。

戴定恩也大方分享早洩「4大訓練法」讓你更加持久：

1.凱格爾運動：定期進行凱格爾運動以強化盆底肌肉，有助於改善射精控制。

2.停－開始技巧：在接近射精時停止，等到衝動減退後再繼續，以此訓練射精控制。

3.擠壓技巧：當快要射精時，輕輕擠壓陰莖頭部幾秒鐘，有助於延遲射精。

4.呼吸和放鬆：學習深呼吸和放鬆技巧，以減少性行為時的焦慮和緊張感。

除此之外，戴定恩也提到，早洩能透過「吃」來改善，飲食調整可攝取富含鋅、維生素和礦物質等營養素之食物，像是香蕉、牡蠣、核桃等等，皆有助於讓性功能up up。

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