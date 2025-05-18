男友預告「今晚要做」　妹子喊很解！網點破1說法：馬上想要

▲聽到男友預告要啪啪，原PO直呼反感。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

一名妹子直言，她比較喜歡氣氛營造的性愛，反觀男友提前講出「今晚想做」，就會讓原PO產生抗拒，因此好奇女孩們是否也有類似感受。貼文一出，引發網友兩派回應，「蠻解的...好像要做什麼功課一樣」、「喜歡提早講，可以提早洗澡+刷牙」、「我會準備好戰鬥衣」。

一名女網友在Dcard表示，平時男友性慾一來，會先用手撫摸來暗示，她也多半會順勢接受，氣氛對了自然就滾上床。但如果男友提前預告「今晚要來一下」，她內心莫名有一種抗拒感。

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原PO搖頭直言，每當男友提醒「今晚要做」的話，就會讓她覺得很解，好奇女孩們是否也會有這種感受？

文章曝光後，一派網友也點頭認同，「蠻解的...好像要做什麼功課一樣」、「男生真的很愛直接說...超解！初戀跟我說見面要親親，解到靠北」、「超解！我先生就是這樣，我現在就幾乎不想做，因為提前講很像做功課，加上他就是想解決生理需求的感覺」、「有點解欸，得這種事都是順起自然」。

但另一派認為，事前準備更讓人期待，「完全不會，我喜歡提早講，可以提早洗澡+刷牙」、「講不講我都可以，先講我就會特別去角質、除毛，事前準備比較足，或是知道自己狀態不好，也可以直接拒絕，才不會到時候很解」、「我會準備好戰鬥衣」、「至少比我這個答應要做，結果還睡著好」。

還有人點破關鍵，換個說法與語氣，反而會讓另一半超想要，「很有情趣欸，可能是講法的問題，例如再吵今晚OO妳，可能比較有fu」、「我認真回，講這句話『今晚要做』，其實眼神、語氣具重要性，甚至語氣一對會想直接被O」。