　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

中寮柳丁汁feat.名間茉莉綠茶　南投手搖茶業者48天創千萬業績

▲南投市手搖茶業者最近推出柳橙茶飲料，上市短短48天就熱賣15萬杯。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投市手搖茶業者最近推出柳橙茶飲料，上市短短48天就熱賣15萬杯。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣手搖茶業者最近將中寮柳丁汁及名間鄉茉莉綠茶混合，推出柳橙茶飲料，上市短短48天即熱賣15萬杯，銷售額達1000萬元；縣府農業處長蘇瑞祥表示，縣府協助青農從產地走向市場，本款中寮的柳丁茶飲「一泡而紅」就是活例。

縣府農業處14日上午在南投市手搖茶品牌「TEA TOP第一味」舉辦記者會，蘇瑞祥指出，業者從3月18日推出「柳橙綠」、「柳橙檸檬綠」兩種飲品，1個多月就售出15萬杯，創造千萬商機；業者表示，他們和中寮果農合作，冬季收購20噸柳丁，不但穩定果農銷路，也打開另一條通路，中寮柳丁農周先生也說，柳丁成熟時通常是盤商前來收購，如今農民和手搖飲業者合作後，就多了一條銷售管道。

▲南投市手搖茶業者最近推出柳橙茶飲料，上市短短48天就熱賣15萬杯。（圖／南投縣政府提供）

蘇瑞祥說明，縣長許淑華相當重視青農發展與農業創意行銷，而果香濃郁的中寮柳橙、甜中帶酸，和名間鄉茉莉綠茶結合成為特色飲品，一舉翻轉手搖飲市場；南投各項農產品都很有潛力，茶葉、水果、咖啡等農特產品，如能透過品牌加強行銷，相信可以帶來更多市場機會。

創立於南投的TEA TOP第一味董事長楊國珍表示，他們有180家門市銷售管道，和農民合作，可以讓南投在地農產品走進消費者日常，一起走上國際舞台。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
陸26歲正妹醫師「下班撿回收」　她開心直呼：賺得比醫院多
資生堂千金「泳池解放比基尼」！　辣秀產後好身材
捷運坐錯站！她曝「一服務超實用」不會扣錢　千人驚呼
黃仁勳吃完飯瞬間被包圍！狂幫粉絲簽名　明天行程曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

中寮柳丁汁feat.名間茉莉綠茶　南投手搖茶業者48天創千萬業績

大溪木博館慶10週年　蘇俊賓為9天系列活動揭序邀您瘋玩木藝

獨／2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

台化、南亞、台塑力挺藝文盛事　贊助劇團下鄉逾4000人熱情參與

竹山鎮窄巷古厝電線插座走火引發大火　4消防分隊打火50分鐘撲滅

快訊／才傳虐童案！豐原托嬰中心爆托育員集體離職　市府急幫轉介

振興送暖！義賣康乃馨助弱勢　全數捐伊甸基金會

三月低溫重創雲林荔枝產量　立委劉建國協助爭取補助

守護農地零污染　台東60處農地水土檢測全數合格

技職教育深耕有成　國立北港農工升學成果再創佳績

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

中寮柳丁汁feat.名間茉莉綠茶　南投手搖茶業者48天創千萬業績

大溪木博館慶10週年　蘇俊賓為9天系列活動揭序邀您瘋玩木藝

獨／2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

台化、南亞、台塑力挺藝文盛事　贊助劇團下鄉逾4000人熱情參與

竹山鎮窄巷古厝電線插座走火引發大火　4消防分隊打火50分鐘撲滅

快訊／才傳虐童案！豐原托嬰中心爆托育員集體離職　市府急幫轉介

振興送暖！義賣康乃馨助弱勢　全數捐伊甸基金會

三月低溫重創雲林荔枝產量　立委劉建國協助爭取補助

守護農地零污染　台東60處農地水土檢測全數合格

技職教育深耕有成　國立北港農工升學成果再創佳績

涉傅崐萁罷免案「查水表」！花蓮民政處長請辭獲准　代理人選曝

獨家／男星當兵「慘被分到魔鬼連」　親揭「超崩潰內幕」：是在整人！

「髮上珠寶」為新娘添優雅　珍珠髮飾日常也百搭

李昇基岳父「非法海撈140億」遭起訴！惡行全曝光　半月前被女婿切割

富比士2025「亞洲30歲以下菁英榜」出爐！車銀優、人氣男團在列

「你只要撐住1場」巴特勒熄火遭狠批　昔熱火隊魂：他並非擋不住

520前夕再傳2陸男搭橡皮艇偷渡　觀音海灘度過一夜今投案

中寮柳丁汁feat.名間茉莉綠茶　南投手搖茶業者48天創千萬業績

Bovet雕刻藝術由機芯美到錶殼　女錶指針交會變出愛心

生成式AI吞噬網路　對新聞媒體產生近乎災難性的打擊

《全明星》王品澔免當兵：心臟有問題　突暈倒3次「睡著心跳每分鐘僅30下」

地方熱門新聞

亞灣2.0計劃被類比京華城弊案！高市府譴責

即／才傳虐童案！豐原托嬰中心爆托育員集體離職　市府急轉介

林口泰山五股6.4萬戶將停水最長23小時

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

婦女再就業計畫　助二寶媽重拾人生節奏

歷史正義落實！台東縣府贈與天后宮土地　解決長年權屬爭議

神壇索費77萬7777元「消災」善化警即時攔阻

桃園之光　消防局尤詩妤榮獲十大傑出救護員

2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

大埔藥房遭強拆！屋主輕生　房子回來了

南投縣全國首創　送藥到府線上系統

凌晨突襲關廟職業賭場！歸仁警荷槍實彈破門32人遭逮

台南後壁鐵皮倉庫驚燒金紙雜物南消10車28人急撲滅

快訊／台南港式餐廳驚傳火警！廚房排油煙機起火警消急搶救

更多熱門

相關新聞

3家手搖飲最新消暑優惠

3家手搖飲最新消暑優惠

天氣高溫炎熱，《ETtoday新聞雲》整理3大手搖飲最新消暑優惠，包括CoCo祭出2大人氣飲品下殺39元起、康青龍4大飲品買1送1，春陽茶事則開放免費加料。

手搖飲母親節優惠一次看！

手搖飲母親節優惠一次看！

南投市長夫婦恭送白沙屯媽祖回鑾　直呼等了200年的感動

南投市長夫婦恭送白沙屯媽祖回鑾　直呼等了200年的感動

6家手搖飲母親節優惠

6家手搖飲母親節優惠

粉紅超跑首度進南投　許淑華跪迎鑾駕

粉紅超跑首度進南投　許淑華跪迎鑾駕

關鍵字：

南投市TEA TOP第一味手搖飲中寮鄉柳橙名間鄉茉莉綠茶

讀者迴響

熱門新聞

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

快訊／5縣市大雨特報！下到晚上

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

獨／最台鐵板燒徵百萬年薪幹部　竟爆欠薪、沒保勞健保

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

高雄砸店惡煞成日月潭亡魂！主嫌「叔叔」喪命

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

新冠確診　苦主1部位痛爆「不是喉嚨」

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面