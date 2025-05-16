中寮柳丁汁feat.名間茉莉綠茶　南投手搖茶業者48天創千萬業績

▲南投市手搖茶業者最近推出柳橙茶飲料，上市短短48天就熱賣15萬杯。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣手搖茶業者最近將中寮柳丁汁及名間鄉茉莉綠茶混合，推出柳橙茶飲料，上市短短48天即熱賣15萬杯，銷售額達1000萬元；縣府農業處長蘇瑞祥表示，縣府協助青農從產地走向市場，本款中寮的柳丁茶飲「一泡而紅」就是活例。

縣府農業處14日上午在南投市手搖茶品牌「TEA TOP第一味」舉辦記者會，蘇瑞祥指出，業者從3月18日推出「柳橙綠」、「柳橙檸檬綠」兩種飲品，1個多月就售出15萬杯，創造千萬商機；業者表示，他們和中寮果農合作，冬季收購20噸柳丁，不但穩定果農銷路，也打開另一條通路，中寮柳丁農周先生也說，柳丁成熟時通常是盤商前來收購，如今農民和手搖飲業者合作後，就多了一條銷售管道。

蘇瑞祥說明，縣長許淑華相當重視青農發展與農業創意行銷，而果香濃郁的中寮柳橙、甜中帶酸，和名間鄉茉莉綠茶結合成為特色飲品，一舉翻轉手搖飲市場；南投各項農產品都很有潛力，茶葉、水果、咖啡等農特產品，如能透過品牌加強行銷，相信可以帶來更多市場機會。

創立於南投的TEA TOP第一味董事長楊國珍表示，他們有180家門市銷售管道，和農民合作，可以讓南投在地農產品走進消費者日常，一起走上國際舞台。