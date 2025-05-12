五六年級生堪稱「最衰一代」　經濟學人：調薪慢、退休福利恐被砍

▲X世代收入成長在各世代中墊底。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

經濟學人8日刊登文章指出，X世代（1965至1980年出生的人，民國54年次至69年次）堪稱最衰一代，除了面對職涯瓶頸、健康隱憂，肩負照顧父母與養小孩的責任，且收入成長在各世代中墊底、財富累積表現不佳，情緒低落程度高居榜首，更令人憂心的是未來退休生活，可能淪為退休金制度崩潰的首批苦主，屆時福利恐被削減20%至25%。

X世代夾在千禧世代（1981至1996年出生的人）與嬰兒潮世代（1946至1964年出生的人）之間，千禧世代的人抱怨買不起房子，嬰兒潮世代抱怨面臨不確定的退休生活，Z世代（1997至2012年出生的人）說社群媒體毀了童年。不過自認最不開心的族群卻是X世代，根據市場調查機構易普索針對30個國家所做的調查，有高達31%的X世代受訪者自認「不太快樂」或「完全不快樂」。

達特茅斯學院經濟學教授布朗齊福勞爾（David Blanchflower）指出，各種令人不悅的事情會在50歲左右來到高峰，包括不快樂、焦慮甚至是絕望。依據人生U型曲線理論（U-bend of life），人們在年輕與年老時期是最幸福的，部分原因包括中年健康隱憂以及職涯瓶頸，且通常肩負照顧父母與養小孩的責任。

▲在職場與收入方面，經通膨調整後，X世代實質收入比父母輩高，但成長速度卻敬陪末座。（圖／VCG）

在美國，X世代有5%支出用於照顧18歲以下孩子與65歲以上父母，高於嬰兒潮世代的2%。在義大利，18歲至34歲年輕人選擇與父母同住的比例從61%增至68%，這些人的父母就屬於X世代。

在職場與收入方面，經通膨調整後，X世代實質收入比父母輩高，但成長速度卻敬陪末座。一般來說，許多人會在30至40歲期間當上公司主管職，收入隨之成長，不過X世代則是面臨金融危機造成的就業市場低迷。不只如此，當嬰兒潮與千禧世代在30多歲享受股市飆漲帶來的財富累積成就時，X世代卻遇上美國股市失落的十年，也就是網路泡沫破裂及2008年金融危機。

至於買房置產？X世代依舊受到金融危機影響，取得抵押貸款變得困難，有的人甚至面臨房子遭法拍的狀況，無奈只能租屋度日。中阿肯色大學的霍普達爾（Jeremy Horpedahl）利用聯準會資料追蹤各世代平均財富變化，發現在31歲時，千禧世代與Z世代平均財富大約是同齡X世代的2倍，且根據歐洲央行調查數據，歐洲地區也出現類似趨勢的跡象。

在未來這幾年，X世代還可能淪為退休金制度崩潰的首批苦主，因為美國社會安全基金預計在2033年耗盡，屆時正值X世代退休年齡，除非國會採取行動，否則福利將削減20%至25%。