惡保母可聲請假釋　律師曝監獄生活「關不到25年就死在裡面」

▲一審判決出爐，姊姊劉彩萱無期徒刑。（圖／記者黃哲民攝）



記者施怡妏／綜合報導

男童剴剴遭保母姊妹虐死，台北地方法院國民法官13日宣判，姊姊劉彩萱無期徒刑、妹妹劉若琳18年徒刑，可上訴，不過判決引來網友不滿，認為判太輕了。對此，「巴毛律師」陳宇安指出，無期徒刑已經是台灣虐童案中最高刑期的，雖然被關25年可以聲請假釋，但其實很多人都撐不到25年就過世。

陳宇安在粉專「巴毛律師混酥團」發文，保母姊妹被起訴罪名為「凌虐致死」，而非殺人罪，依據現行法律規定，可處無期徒刑或10年以上有期徒刑。因此，法官已經判了最重的刑度。

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不少人提到，無期徒刑關25年可以聲請假釋，陳宇安2點指出，「第一不是他聲請就會過」，通常都會聲請個2-3次才有可能過，「而且是才有可能喔」。其次，如果無期徒刑不得假釋，就會關到老，「然後他老的時候，生病的那些醫療費也是納稅人出喔」。

陳宇安也提到，其實現在的監獄環境普遍惡劣，「根本關不到25年就死在裡面了」。她也補充，民國94年以前無期徒刑的假釋的期限是10年，所以平均12年13年就會出來了，94年的時候修法，改成假釋期限是25年，「意思就是說，94年到現在都還沒有25年，所以目前沒有任何25年假釋出來的人」。

底下網友熱議，「如果台灣的無期徒刑能真的不得假釋，或許也是死刑的另類可接受的方式」、「關不到25年就死在裡面了，這句話終於讓人覺得釋懷一丁點兒」、「其實很折磨」、「通常這種社會矚目案件很難報假釋」、「監獄生活很差，根本沒有所謂吃好睡好不用工作，被養一輩子無憂無慮」。

本文獲「巴毛律師混酥團」授權轉載。

