4間房、年賺300萬！科技男「怕相親被看不起」　網傻：先輸一半

▲原PO從事科技業，沒機會認識對象。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

「怕被女生看不起...」一名男網友透露，最近要去相親，卻對自身條件感到沒自信，但他明明月薪13萬、股息月入12萬、還擁有現金700萬與4間房產，根本堪稱人生勝利組。文章曝光後，網友紛紛狂猜，「你的外表應該差強人意」、「你一定是個難相處的人」、「捨不捨得花，就是另外一個故事了」。

一名44歲男網友在臉書《匿名3公社》表示，他除了月薪13萬，每月還可領12萬股息，等於一年能賺300萬，身上存款約有700萬，家裡可繼承2間房產且都在等都更，地點分別位在天母、南港，不僅如此，他還另購入2間新房，剩餘貸款約400萬與1200萬。

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原PO還說，目前所開的車已是15年買的，好奇想問「在現今台灣社會，這會是個怎麼樣的層級？」因為他最近決定去相親，想找個門當戶對、三關相同的對象，但又怕被女生看不起。

底下網友熱議，「會問這些問題先輸一半」、「如果是這種經濟條件，還沒有另一半，那麼極多數是內在人品跟外在長相的問題了」、「門當戶對也不一定三觀相同吧」、「看你的條件已經打死一堆人了，不過，你的外表應該差強人意，不然，早就每天吃香喝辣了」、「44歲沒結婚...肯定有什麼沒說」、「建議娶國外的，且不要讓她知道你有那麼多錢」、「可參加公辦聯誼活動」、「這種條件需要相親，你一定是個難相處的人」、「經濟上很可以，但是捨不捨得花，就是另外一個故事了」。

也有人質疑真實性，「早點睡吧，有這條件還需要相親嗎」、「為何你要去相親？」原PO回應，他從事科技業，長時間被工作綁住，加上同事大多都是男生，因此沒什麼機會能認識女生。