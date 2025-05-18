強降雨致台鐵北迴線雙向中斷　交通部協調陸海空疏運

▲大雨癱瘓台鐵北迴線，台鐵與公路局、高鐵公司等協調，將旅客接駁至目的地。（圖／民眾提供）



記者柯振中／綜合報導

台鐵北迴線18日下午受到強降雨影響，造成和仁至崇德路段土石泥流覆蓋軌面，導致雙向列車全面停駛。南下對號列車行駛至蘇澳新站、區間車至和平站；北上列車則行駛至花蓮站為止。為因應突發狀況，台鐵公司迅速成立一級應變小組，協調各單位展開旅客疏運作業。

針對旅客轉乘需求，台鐵已在各站加強廣播，同時開行經南迴線往高雄列車，並開放花東往高雄城際列車站票。為彌補鐵路中斷路段，台鐵與公路局協力，於晚間7時30分啟動花蓮至和平間公路接駁，調用14輛遊覽車進行雙向運輸。

[廣告]請繼續往下閱讀...

為疏運轉乘南迴旅客，台鐵已協調高鐵公司，安排今晚10時45分及午夜12時自新左營站北上之全車自由座列車（第6車商務車廂除外），加強站務引導，協助旅客順利轉乘。

此外，台鐵亦與立榮航空協調，19日將加開台北－花蓮間來回各1班次，分別為上午6時35分台北出發與上午7時55分花蓮出發，另有下午正班機17時45分松山出發及19時05分花蓮出發提供服務。

若搶修進度不如預期，將於5月20日動員新台馬輪與綠島之星二號兩艘船舶投入海運支援，確保花東民眾交通不中斷。台鐵公司表示，目前當地雨勢已緩和，40名工電人員與多項搶修機具已抵達現場進行清理作業，並將視實際受損情況持續評估搶通時程，並適時向外界公布最新進展。

交通部強調，將持續監控通車情況並督導相關單位協力聯防，致力降低本次天災對旅客交通與行程的影響。