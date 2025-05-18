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今飆36度熱成紅番薯　午後豪大雨狂炸半個台灣

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天持續高溫炎熱，西半部上看36度。中央氣象署預報員陳姵安表示，今天東北部、東半部整天均有雨，晚間起更有較大雨勢發生機率，午後各地都有局部雷陣雨，北部、東北部地區及各地山區有局部大雨，尤其大台北地區及東北部要留意短延時強降雨。下周午後降雨範圍縮小，但周六另一道鋒面接近，水氣又會增加。

陳姵安表示，今天鋒面逐漸南壓台灣北部偏東北側海面，天氣逐漸不穩定，東北部、東半部有局部短暫陣雨或雷雨，晚間起更有局部大雨發生機率，東南部及恆春半島也有零星雨，午後降雨範圍擴大，各地都有局部雷陣雨，北部、東北部地區及各地山區有局部大雨機率，尤其大台北地區及東北部要留意短延時強降雨。

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她指出，明天鋒面遠離，台灣天氣轉為高壓主導，預計持續到下周五，各地多雲到晴，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後降雨範圍縮小到大台北地區、東北部、東部地區及各地山區，但午後山區要留意較大雨勢。另外，下周一清晨至上午西半部沿海也要留意零星降雨。

陳姵安表示，下周六另一道鋒面接近，水氣增加，各地多雲，午後北部、東北部、東部及各地山都有局部短暫雷陣雨。另外，今、明天馬祖及金門有低雲跟霧恐影響能見度，提醒民眾留意。

溫度方面，她指出，未來一周溫度變化不大，東半部高溫31至32度，西半部33至35度，局部近山區可達36度。周四後水氣增加、雲量變多，高溫可能略微下降1度。另外，下周六東南部不排除有焚風發生機率。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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