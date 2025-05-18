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高鐵加開2班左營北上列車疏運花東旅客　台鐵和仁=崇德待搶通

▲▼台鐵北迴線花蓮和仁至崇德間更被大雨衝斷電車線，水淹至軌道。（圖／民眾提供）

▲台鐵北迴線花蓮和仁至崇德間今下午被大雨沖斷電車線，泥流淹至軌道。（圖／民眾提供）

記者周湘芸／台北報導

受鋒面及午後對流影響，今天下午台鐵和仁=崇德間遭土石泥流淹過軌面，導致電車線設備及路線受損，截至晚間尚未搶修完成。台鐵公司表示，為疏運花東旅客，晚間起啟動花蓮=和平間公路接駁，台鐵花東經南迴線往高雄列車也全面開放站票，並協調高鐵公司自左營加開2列全車自由座列車北上。

台鐵指出，今天下午4時10分和仁=崇德間強降雨致使河水湍急，沖下土石泥流淹過軌面，致電車線設備及路線受損，目前該區間路線暫時雙向不通。依據現場回報，有一支電力桿傾倒，號誌通訊中斷，以及土石淹沒軌面約3000方，已派40名工電維修人員及維修車輛趕赴現場，並依現場實際受損情況評估搶通時間。

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台鐵表示，為確保行車安全，目前北迴線雙向中斷，南下對號列車行駛至蘇澳新站，區間車至和平站；北上列車皆行駛至花蓮站止，已即時成立一級應變小組及東區應變分組，加強各站廣播，待雨勢較小後，立即進行路線清除，以盡快恢復通車。

台鐵表示，為加強疏運花東旅客，針對花東經南迴線往高雄、新左營城際列車全面開放站票，並已於晚間7時48分加開一列花蓮往新左營442次全車自由席新自強號。另為接駁432次及442次旅客，已協調高鐵公司自左營加開2列全車自由座列車，開車時間為晚間10時45分及12時，同時自晚間7時30分起啟動花蓮=和平間公路接駁。

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