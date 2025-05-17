接電話沒注意！新竹女闖平交道遭區間車撞上送醫　現場畫面曝

▲ 台鐵新竹至香山段今（17)日下午發生一起民眾擅闖平交道遭撞擊事件 。（圖／翻攝新竹人新竹市臉書）

記者潘鳳威／新竹報導

台鐵新竹至香山段，今日(17)下午1時許發生一起事故，一名60歲婦人不明原因入侵路線，遭區間車撞上，所幸婦人僅受輕傷，送醫後無大礙，不過事故造成8列次列車誤點。外傳婦人是因為講電話才闖進平交道，但此一說法未獲證實。

台鐵今(17)日下午1時13分接獲2174次區間車通報，指出列車行經新竹至香山間的頂埔平交道（K108+933）時，發現有民眾擅自闖入軌道。由於事發突然，駕駛員緊急煞車仍來不及，疑似撞擊該名民眾。

鐵路警察與消防人員迅速趕抵現場處理，發現一名60歲婦人坐在平交道旁人行道。婦人自述遭列車撞擊，右肩疼痛、左膝有輕微擦傷，意識清楚且生命徵象穩定，隨即將她送醫治療。

然而，受該起事故影響，也間接造成新竹市交通大打結，有網友在《 新竹人新竹事》臉書發文表示：「剛剛中午約13：30時，中華路三段四段這，平交道都無法通行」、「而這裡不知發生什麼事，導致整個平交道口大塞車」。

經台鐵人員與鐵路警察迅速處置搶通後，2174次列車於下午1時50分恢復行駛。但根據台鐵統計，此起事故造成8列次列車延誤，累計誤點時間達109分鐘。