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花蓮大雨下至深夜　明午後對流趨緩「周末又有鋒面」

▲▼未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

受鋒面接近及午後對流影響，今天北部及東半部地區出現短延時強降雨。中央氣象署預報員陳姵安表示，花蓮預計到深夜仍有局部大雨，明天起各地多雲到晴，午後降雨範圍及雨勢比今天更緩和，但周六另一道鋒面接近，周日水氣再增多，北台灣及花蓮降溫。

今天受鋒面及對流影響，北部及東半部地區出現劇烈雨勢，陳姵安指出，截至今天下午5點30分，時雨量以新北市的平溪火燒寮83毫米最高，3小時累積雨量以花蓮縣的秀林鄉和中154.5毫米最多，其時雨量也有達81.5毫米。雖然對流逐漸趨緩，但還是有回波影響，花蓮預計到晚間仍有局部大雨，其他地區則會逐漸消退。

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她表示，明天到周五為夏天天氣型態，多雲到晴，午後有雷陣雨，但降雨範圍及雨勢預計比今天緩和，大台北、東北部、東半部及各地山區都有雷陣雨，山區仍有局部較大雨勢，迎風面東部、東南部及恆春半島整天有不定時局部短暫陣雨，清晨至上午西半部沿海也有零星短暫陣雨。

陳姵安指出，周六鋒面接近，各地多雲，午後北部、東北部、東半部及各地山區有局部雷陣雨，晚間起到周日受鋒面影響，北部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，且周日水氣較多，午後南部、東半部、東南部及其他山區都有雷陣雨。

溫度方面，陳姵安表示，明天至周五高溫仍維持31至35度，南部近山區更有36度。隨著鋒面影響，周六溫度略微下降，周日鋒面位於南邊海面，北台灣及花蓮明顯降溫，高溫僅剩26至28度，中南部還有33至35度。另外，她也說，今晚到明天金門及馬祖地區仍有局部霧影響能見度，提醒民眾留意。

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