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秀姑巒溪泛舟3鐵1200選手參賽　同步推出4深度遊程及市集

▲▼2025東海岸運動觀光行銷宣傳記者會，預告「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」活動將登場。（圖／東管處提供，下同）

▲2025東海岸運動觀光行銷宣傳記者會，預告「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」活動將登場。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處日前於花蓮福容大飯店舉辦「2025東海岸運動觀光」行銷宣傳記者會，預告即將於6月8日（星期日）舉辦的年度盛事—「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」活動。今年報名人數突破1,200人，並吸引來自盧森堡、馬來西亞、荷蘭、香港、美國、賽普勒斯、法國與韓國等八個國家共15位外籍選手共襄盛舉。

東管處表示，本次活動更結合花東縱谷國家風景區管理處、瑞穗鄉公所及超過50家花蓮在地業者，共同推出豐富遊程與選手專屬優惠，透過運動與觀光結合，展現花蓮多元風貌。

▲▼2025東海岸運動觀光行銷宣傳記者會，預告「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」活動將登場。（圖／東管處提供，下同）

東管處處長林維玲指出，藉由泛舟活動與瑞穗鄉資源整合，共同推動在地文化與產業的可見度。

東管處處長林維玲指出，藉由泛舟活動的吸引力，結合縱管處與瑞穗鄉公所的資源整合，共同推動花蓮在地文化與產業的可見度。今年活動新增「電輔車組」，擴大參與族群；並於活動前一日推出雙層觀光巴士，讓民眾從全新視角欣賞花蓮之美。

花蓮縣政府秘書長饒忠表示，花蓮縣致力以「運動觀光」為發展主軸，透過賽事吸引運動與旅遊人潮，促進農特產品與觀光產業的深度推廣。

▲▼2025東海岸運動觀光行銷宣傳記者會，預告「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」活動將登場。（圖／東管處提供，下同）

縱管處秘書蔡威平則補充，今年同步串聯在地產業與部落文化，推出四條深度主題遊程及在地市集，不僅選手可參與，也歡迎一般遊客報名參加，豐富整體旅遊體驗。

此外，「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」為「台灣仲夏節」的重要系列活動之一，適逢花東西瓜產季，記者會現場也特別準備西瓜造型冰棒，邀請與會貴賓提前感受夏日清涼氛圍，為活動暖身。

▲▼2025東海岸運動觀光行銷宣傳記者會，預告「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」活動將登場。（圖／東管處提供，下同）

今年賽道沿線補給品囊括瑞穗鄉、奇美與靜浦部落特色美食，包括蜜香紅茶、現煮野菜水餃、玉米棒、牛奶餅乾、山豬肉香腸、烤乳豬等。

活動也結合「台灣仲夏節」，為完賽選手提供冰涼椰子水、西瓜造型冰棒及花蓮當季西瓜無限享用。三鐵與二鐵組選手還能獲得瑞穗鄉有機認證的檸檬乾，增添一份花蓮風味的夏日記憶。

▲▼2025東海岸運動觀光行銷宣傳記者會，預告「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」活動將登場。（圖／東管處提供，下同）

瑞穗鄉公所同步舉辦「旺來穗樂市集」，匯聚超過20家在地業者，販售鳳梨製品、熟食、咖啡等當地特色商品；另有多達9組表演團體接力演出，營造音樂不間斷的熱鬧氣氛。晚間更於瑞穗鄉公所前廣場免費放映露天電影，打造社區嘉年華般的歡樂場景。

縱管處則以「北回之巔饗樂趣」為主題，在舞鶴北回歸線標誌公園舉辦主題市集，提供咖啡、茶飲等品項外，並推出四條精選午後半日遊程，開放非選手於網路平台報名參加。遊程包含木日光文旦驛站柚農體驗、公主咖啡手作課程、織羅部落米彩繪DIY，以及於鳳梨公園搭乘曳引機穿梭社區。所有遊程均安排前往瑞穗牧場與舞鶴北回歸線標誌公園。

▲▼2025東海岸運動觀光行銷宣傳記者會，預告「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」活動將登場。（圖／東管處提供，下同）

活動期間，遊客只要攜帶任一花東農特產品與北回歸線巨人燈飾合影，並上傳至縱管處官方粉絲專頁，即可參加抽獎，有機會獲得知本金聯世紀酒店雙人住宿券。

此外，甫於4月底在靜浦北回歸線展出的雕塑大師康木祥鋼纜藝術作品《迴生》也成為打卡亮點，邀請民眾近距離欣賞其將鋼纜轉化為藝術作品的創作力，感受台11線與台9線間的藝術串聯。

▲▼2025東海岸運動觀光行銷宣傳記者會，預告「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」活動將登場。（圖／東管處提供，下同）

東管處此次除攜手政府單位推廣活動，也廣邀花蓮在地業者共襄盛舉，針對參賽選手推出專屬優惠，包括農特產品、餐飲、旅宿及文創商品等。所有優惠資訊將陸續公告於「秀姑巒溪泛舟鐵人三項」Facebook粉絲專頁與選手通知單上，讓選手與親友們能在花蓮共享運動、旅遊與在地生活的獨特體驗。

▶雙層巴士報名連結：
https://forms.gle/TLiPhJ12YJNozsCY8

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