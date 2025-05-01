搭帆船遊港！台南帆船嘉年華／31登場　沉浸海洋魅力港都市集

▲台南帆船嘉年華活動，民眾可搭乘洛神雙體帆船，體驗海上風光。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接端午連假，台南再添海上亮點！2025台南帆船嘉年華將於5月31日（週六）在安平亞果遊艇碼頭熱鬧登場，活動當天不僅有帆船遊港免費體驗，還有特色市集、街頭表演與人氣樂團演出，帶領民眾「五感全開」感受帆船航行魅力。

台南市長黃偉哲表示，台灣四面環海，擁有得天獨厚的海洋資源。為呼應行政院「向海致敬」政策，台南身為海洋城市，更應結合運動、觀光與文化推動藍色經濟。亞果遊艇集團攜手市府與相關單位辦理帆船嘉年華，讓民眾親身登船、體驗安平海港風情，打造全民參與的海洋盛會。

本次活動主打「五感航行」體驗，包括帆船遊港（每梯次45至50分鐘，共6梯次）、海風視野、港灣音律、美食氣味與觸感航行，全方位沉浸式接觸帆船與海洋文化。活動時間從上午10點至晚上8點，除了搭船體驗外，現場還設有海洋風市集、街頭藝人表演與在地美食展售，推廣台南文創與在地特色。

特別的是，帆船嘉年華當天將迎來來自香港的RHKYC香港遊艇會參與「EASTERN ASIA OFFSHORE RACE」國際賽事，共12艘帆船、約120名選手來台競技。屆時黃偉哲市長也將出席頒獎，象徵台南與國際帆船運動接軌的重要一步。

亞果遊艇指出，帆船嘉年華旨在讓市民「看得見海、親近海」，打造高品質的港都風格活動。今年特別邀請深受年輕族群喜愛的麋兒樂團現場演出，營造海港沉浸式氛圍，歡迎民眾攜家帶眷共度悠閒假期。1日起開放線上預約報名：https://forms.gle/Nuu2dRyMPA1Bmv2AA。