漁光島生活節音樂X市集X藝術　邀全國旅人來台南慢活放空

▲台南市長黃偉哲走逛漁光島生活節市集，與民眾互動共度愉快週末時光。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025漁光島生活節」熱鬧開跑！結合「光岸音樂祭」、「鯤森市集」與「島民市集」三大主軸，自5月3日至11日於台南安平漁光島盛大登場，市長黃偉哲4日親臨現場與遊客、攤商熱情互動，誠摯邀請全國民眾來台南享受獨有的慢生活節奏，放鬆身心、品味藝術。

黃偉哲表示，漁光島鄰近安平市區，是台南最具魅力的海濱祕境之一，兼具自然生態與人文風情。今年生活節邀集11組深受年輕世代喜愛的音樂人登台演出，包括美秀集團、脆樂團、溫蒂漫步與吳汶芳等，融合音樂、市集、美食與藝術，讓旅人用五感體驗小島魅力，「誠摯邀請大家一起來漁光島慢活、放空、療癒身心靈。」

台南市文化局指出，漁光島自2017年起舉辦藝術節，透過策展、裝置藝術與公眾參與，成功帶動地方觀光與文化能量。2025年起正式轉型為「生活節」，讓藝術更貼近日常，今年特別新增森林系主題的「鯤森市集」及融合漁村記憶的「島民市集」，展現小島多元風貌。

此外，5月10日至11日母親節週末，將推出「放空聲活日」特別企劃，由四四拍唱片行策劃森林講唱會，結合親子互動、身心療癒與林中餐宴，營造沉浸式慢活空間，讓家庭在綠意中共度療癒時光。

今年生活節亦推出《島風喵喵轉》藝術旗幟計畫與「巷仔Niau × 漁光島森林」大型充氣藝術裝置，讓藝術自然融入生活空間，打造最有溫度的島嶼節慶。

更多活動詳情，請上「2025漁光島生活節」及「藝遊台南」官方臉書專頁查詢。