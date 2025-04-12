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偏鄉就業服務專車開至左鎮　結合市集與求職大轉盤吸引民眾！

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心與左鎮農會攜手合作，在左鎮農會驛站舉辦偏鄉就業服務、物資捐贈及視障按摩體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心與左鎮農會攜手合作，在左鎮農會驛站舉辦偏鄉就業服務、物資捐贈及視障按摩體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為促進偏鄉就業並關懷弱勢族群，12日勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心與左鎮農會攜手合作，在左鎮農會驛站舉辦偏鄉就業服務、物資捐贈及視障按摩體驗活動。

這次活動特別與左鎮白堊節合辦，為當地居民提供多元就業管道，也透過愛心物資傳遞社會溫暖。活動現場更設置了「求職大轉盤」趣味互動遊戲，讓求職資訊變得更有趣，吸引不少民眾踴躍參與。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心與左鎮農會攜手合作，在左鎮農會驛站舉辦偏鄉就業服務、物資捐贈及視障按摩體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

就業服務進入偏鄉，創造山區新機會，活動現場設有就業服務專區，由永康就業中心的就服員提供履歷健檢、職缺媒合等服務，並彙整山區職缺推薦合適的就業機會給當地居民。特別的是，本次活動也推廣視障按摩服務，讓民眾在享受專業按摩的同時，用行動支持視障者就業，進一步促進社會共融。此外，透過物資捐贈，永康就業中心提供企業捐贈衣物、生活必需品給有需要的居民，展現社會關懷的力量。左鎮農會表示，透過這次活動，希望能為偏鄉居民提供更多實質幫助，也讓更多企業與組織關注當地的就業與發展需求。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心與左鎮農會攜手合作，在左鎮農會驛站舉辦偏鄉就業服務、物資捐贈及視障按摩體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康就業中心表示，為了讓民眾輕鬆獲取求職資訊，活動特別設置了「求職大轉盤」互動遊戲。民眾只要轉動轉盤，根據轉到的題目回答目前政府有在推動的方案，就能藉此了解自己的權益及找工作的方向。參與遊戲的陳小姐開心表示：「這個轉盤遊戲不僅有趣，還能了解很多目前政府在推動的方案，讓自己在下一個工作前可以運用就業資源，真的受益良多！」當地居民張先生分享：「這樣的就業媒合真的很有幫助，我已經有好幾年沒有固定工作，透過這次活動得到了新的機會，真的很感謝！」現場的求職者也藉此機會向就服員請教職涯規劃，現場氣氛熱絡。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心與左鎮農會攜手合作，在左鎮農會驛站舉辦偏鄉就業服務、物資捐贈及視障按摩體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另一位來體驗視障按摩的李小姐則說：「按摩師的技術很專業，按完之後肩頸放鬆很多，沒想到在這裡也能享受到這麼棒的服務，還能幫助視障朋友，真的很有意義！」不少居民反映，希望類似的活動能夠持續舉辦，讓偏鄉地區的求職者能獲得更多支援，也讓社區居民受益。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心與左鎮農會攜手合作，在左鎮農會驛站舉辦偏鄉就業服務、物資捐贈及視障按摩體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

永康就業中心李奇玫主任表示，未來將持續關注偏鄉地區的就業需求，並尋求更多社會資源，來幫助當地居民提升生活品質，這場活動不僅帶來實質幫助，也讓社會資源有效流動，創造更具溫度的社會環境。希望透過這樣的努力，讓更多人看見偏鄉的需求，一起共創更美好的未來。

▲勞動部勞動力發展署雲嘉南分署永康就業中心與左鎮農會攜手合作，在左鎮農會驛站舉辦偏鄉就業服務、物資捐贈及視障按摩體驗活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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