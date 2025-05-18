嘉義市打造完美鐵馬道休憩環境　最後1公里工程開工

▲嘉油鐵馬道最後1公里光廊 5月16日開工 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉油鐵馬道經過第一、二期工程後，煥然一新，尤其三座組合式公廁的設置，已於113年10月10日啟用，不僅安全、永續又美觀，更有溫水洗手的貼心服務，民眾均給予高度肯定與支持，希望第三期工程盡速施工，延續前期廣受好評的成果，嘉義市政府積極推動「嘉油鐵馬道城鄉光廊」建設，優化最後1公里夜間光環境工程將於5月16日正式開工，預計10月底完工，完備城鄉整體光廊遊憩體驗。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，本次工程雖位於嘉義縣境內，仍未獲中央核定，但嘉義市政府秉持縣市共榮理念，主動編列新臺幣3,500萬元推動施作，展現對區域發展的責任感與執行力，打造更完善的鐵馬休憩環境。

張婉芬處長進一步表示，本案將優化自紅瓦厝站至鴿溪寮站全長1公里的光環境設施，分兩工區施作，第一工區為鴿溪寮站口至道將圳站（5月16日至7月31日）、第二工區為道將圳站至紅瓦厝站（8月1日至10月31日）。工程設計將兼顧夜間照明與生態環境平衡，並針對鴿溪寮站及道將圳站入口拱門進行光環境優化，提供民眾有別於市區段的夜遊氛圍。

此外，市府也將擴大戶外空間智慧管理系統，於沿線設置12處「車牌辨識＋大聲公」機動車輛闖入違規舉發設備，並升級紅瓦厝站與道將圳站的智慧化公廁，包含耗材偵測、人流計數、久佔偵測等功能，提升如廁品質與夜間安全。

市府觀光新聞處提醒民眾，施工期間難免影響通行，請多予體諒，並將督導廠商如期如質完成工程，讓市民與遊客在今年底一同見證嘉油鐵馬道全面升級後的風采。