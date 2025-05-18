　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市打造完美鐵馬道休憩環境　最後1公里工程開工

▲▼ 嘉油鐵馬道最後1公里光廊 5月16日開工 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉油鐵馬道最後1公里光廊 5月16日開工 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉油鐵馬道經過第一、二期工程後，煥然一新，尤其三座組合式公廁的設置，已於113年10月10日啟用，不僅安全、永續又美觀，更有溫水洗手的貼心服務，民眾均給予高度肯定與支持，希望第三期工程盡速施工，延續前期廣受好評的成果，嘉義市政府積極推動「嘉油鐵馬道城鄉光廊」建設，優化最後1公里夜間光環境工程將於5月16日正式開工，預計10月底完工，完備城鄉整體光廊遊憩體驗。

▲▼ 嘉油鐵馬道最後1公里光廊 5月16日開工 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，本次工程雖位於嘉義縣境內，仍未獲中央核定，但嘉義市政府秉持縣市共榮理念，主動編列新臺幣3,500萬元推動施作，展現對區域發展的責任感與執行力，打造更完善的鐵馬休憩環境。

▲▼ 嘉油鐵馬道最後1公里光廊 5月16日開工 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長進一步表示，本案將優化自紅瓦厝站至鴿溪寮站全長1公里的光環境設施，分兩工區施作，第一工區為鴿溪寮站口至道將圳站（5月16日至7月31日）、第二工區為道將圳站至紅瓦厝站（8月1日至10月31日）。工程設計將兼顧夜間照明與生態環境平衡，並針對鴿溪寮站及道將圳站入口拱門進行光環境優化，提供民眾有別於市區段的夜遊氛圍。

▲▼ 嘉油鐵馬道最後1公里光廊 5月16日開工 。（圖／嘉義市政府提供）

此外，市府也將擴大戶外空間智慧管理系統，於沿線設置12處「車牌辨識＋大聲公」機動車輛闖入違規舉發設備，並升級紅瓦厝站與道將圳站的智慧化公廁，包含耗材偵測、人流計數、久佔偵測等功能，提升如廁品質與夜間安全。

▲▼ 嘉油鐵馬道最後1公里光廊 5月16日開工 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處提醒民眾，施工期間難免影響通行，請多予體諒，並將督導廠商如期如質完成工程，讓市民與遊客在今年底一同見證嘉油鐵馬道全面升級後的風采。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
619 2 5182 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
世壯運轉播出包！彭政閔英文名變「林郁婷」　民視道歉了
快訊／花蓮29歲女老師陳屍住處！　衣衫不整疑遭勒斃
快訊／基隆16歲少年無照雙載自撞！　搶救不治
快訊／許藍方今晨突暈倒　倒地撞傷現況曝
今雨更多！　「下最大」時間曝
台灣之光！　彭政閔曬與黃仁勳合照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

飯店界奧斯卡!　2025台灣最美飯店票選嘉市五強出爐

亞洲無人機AI創新應用研發中心　嘉義縣成台灣無人機國際櫥窗

嘉義市打造完美鐵馬道休憩環境　最後1公里工程開工

嘉義消防大埔分隊新廳舍啟用　嘉義消防服務品質再升級

「奮起福米餅」聯手7-ELEVEN　火龍果愛心米磚霜淇淋限量開賣

2025世壯運開幕　五項競賽桃園六場館舉行

2025第二屆水上瓜瓜節試吃千份　攤商與農民同樂

茭白筍故鄉和鳥嘴潭人工湖上游擬建掩埋場　埔里鄉親組自救會反對

2天3小貓墜樓亡！社宅飼主出國失聯　市府勒令遷離、追償損失

南農北送香飄嘉義！黃偉哲拚農產行銷　鳳梨飲贈民眾、慢飛天使

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

張蘭現身汪小菲婚禮　葛斯齊視訊送祝福

宜蘭冬山鄉龍舟賽2船翻覆！40多人落水

【甜蜜蜜❤️‍】萌汪見姐嘟起嘴秒湊近給親親

【霸占我男友？】18KG米克斯躺爸身上睡覺　媽吃醋直接笑翻XD

#黃仁勳 兆元宴經典照再現！7龍頭大廠老闆齊坐首排

飯店界奧斯卡!　2025台灣最美飯店票選嘉市五強出爐

亞洲無人機AI創新應用研發中心　嘉義縣成台灣無人機國際櫥窗

嘉義市打造完美鐵馬道休憩環境　最後1公里工程開工

嘉義消防大埔分隊新廳舍啟用　嘉義消防服務品質再升級

「奮起福米餅」聯手7-ELEVEN　火龍果愛心米磚霜淇淋限量開賣

2025世壯運開幕　五項競賽桃園六場館舉行

2025第二屆水上瓜瓜節試吃千份　攤商與農民同樂

茭白筍故鄉和鳥嘴潭人工湖上游擬建掩埋場　埔里鄉親組自救會反對

2天3小貓墜樓亡！社宅飼主出國失聯　市府勒令遷離、追償損失

南農北送香飄嘉義！黃偉哲拚農產行銷　鳳梨飲贈民眾、慢飛天使

520周年／揭中共Double P策略　顧立雄推改革被取「福利熊」綽號

世壯運轉播出包！彭政閔英文名竟變「林郁婷」　民視坦承疏失

飯店界奧斯卡!　2025台灣最美飯店票選嘉市五強出爐

亞洲無人機AI創新應用研發中心　嘉義縣成台灣無人機國際櫥窗

牛棚50球！大谷翔平投手調整進入加速期　Live BP本月底登場

520周年／賴清德上任中共4次大型圍台軍演　背後動機、科目一次看

嘉義市打造完美鐵馬道休憩環境　最後1公里工程開工

520周年／學者評賴清德兩岸論述清晰化　人不犯我，我不犯人

警銀攜手阻詐！AI科技仿冒「兒子聲音」　阿北45萬元差點匯出去

指甲發黃、易斷？4個養護技巧必學

【剪髮時客人一直亂動】設計師一招直接反擊XD

地方熱門新聞

2機車騎士誤闖中橫便道　封路延誤1小時遭警開罰

2天3小貓墜樓亡！桃社宅飼主出國失聯

南農北送香飄嘉義！黃偉哲拚農產行銷

連2日運將檢舉車手 符合「百斬計畫」分別獎5萬元

台南西門路63歲男駕車自撞分隔島翻覆

林口泰山五股6.4萬戶將停水最長23小時

亞灣2.0計劃被類比京華城弊案！高市府譴責

台南市府2025年招考錄取率揭曉！交通大隊18名新血出爐

嘉義水上瓜瓜節試吃千份　攤商與農民同樂

屏東市+萬丹成重大事故熱點　警加強執法

基隆市志願服務推廣中心遷新址

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

即／才傳虐童案！豐原托嬰中心爆托育員集體離職　市府急轉介

2025世壯運開幕　五項競賽桃園六場館舉行

更多熱門

相關新聞

嘉義市義昌公園新地下停車場147席停車位

嘉義市義昌公園新地下停車場147席停車位

嘉義市近年商業、觀光蓬勃發展，逢尖峰時段或假日及連續假期，位於市中心的義昌公園一帶停車位經常一位難求，嘉義市政府積極爭取義昌公園前瞻地下停車場工程建設。 市長黃敏惠27日率領市府團隊前往義昌公園地下停車場工地視察，實地瞭解工程現況。

民雄頭橋產業園區理事長交接　縣市產業合作再升華

民雄頭橋產業園區理事長交接　縣市產業合作再升華

孫翠鳳分享人生故事　鼓勵婦女勇敢追夢

孫翠鳳分享人生故事　鼓勵婦女勇敢追夢

嘉油鐵馬道違規件數下降50%

嘉油鐵馬道違規件數下降50%

嘉義市區長、戶政主任　及體育場場長人事異動

嘉義市區長、戶政主任　及體育場場長人事異動

關鍵字：

嘉油鐵馬道嘉義市政府光環境工程城鄉光廊

讀者迴響

熱門新聞

妻沒穿內衣褲約同事回家！尪開門臉綠

少女在學校遭霸凌！舅舅搬椅子砸霸凌男

無償載白沙屯媽信眾　反遭香燈腳提告

新冠升溫好多人中鏢　醫揭「3症狀」最常見

人妻護理師偷吃男醫！激戰後求饒：不要虐待我

全聯飲料整箱16元「每瓶不到1元」限時搶

汪小菲婚禮現場曝光

女行人2度遭輾撞亡！恐怖畫面曝

國中會考寫作「2隻倉鼠+6個詞彙」　考生：看到題目愣住5分鐘

鋒面明抵達北部海面「午後雷雨突襲加劇」　2地雨最猛

川普罵沃爾瑪：賺那麼多還趁機漲價

午後全台變天　「雨最大」地區曝

存款歸零！他下載3款APP「2個月噴77萬」

快訊／世壯運喊錯！　周湯豪道歉了

才說不能賣！黃仁勳簽名球翻漲31倍

更多

最夯影音

更多

【不要命？】女國道上開自動駕駛　整路駛內線低頭爽滑手機

【超扯】1歲嬰獨留車內爆汗大哭　5寶媽30分鐘後才現身

【最難的不是寫作業】妹妹遭「橘貓紙鎮」壓作業　寫不完爆哭

【珍貴畫面】直擊擎天崗牛媽媽生寶寶　噗溜一下就下來了！

汪小菲.Mandy互許承諾　他喊兩次「我願意」

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面