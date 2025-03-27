民雄頭橋產業園區理事長交接　嘉義縣市生活圈產業合作再升級

▲▼ 嘉義縣民雄頭橋產業園區聯合廠商協進會理事長交接 黃敏惠市長觀禮祝福 盼互利共榮、推動經濟發展 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

義縣民雄頭橋產業園區聯合廠商協進會26日舉行理事長交接典禮，由第二任理事長張哲明將串聯廠商、共同發展的重責，交接給新任理事長、愛之味總經理陳志展。嘉義市是鄰近縣市產業園區的重要生活圈，市長黃敏惠也受邀出席觀禮。黃敏惠市長感謝張哲明理事長在任期間扮演促進產業間合作的關鍵角色，也祝福新任理事長陳志展引入豐富業界經驗，帶來產業創新，嘉義市、縣產業互利共榮，共同推動區域的經濟發展。

黃敏惠市長表示，嘉義市扮演著鄰近產業園區生活圈的重要角色，嘉義市的產業積極拓展市場，日前前進東京食品展，用好物與世界交朋友，相信嘉義市、縣產業蓬勃的發展，將互利共榮，帶動經濟成長。很高興今日見證民雄頭橋產業園區聯合廠商協進會理事長交接，在第二任的陳哲明理事長帶領下，廠聯會舉辦多場交流活動讓會員間連結更加緊密；祝福接任的陳志展理事長，能發揮豐富的業務經驗，帶領廠聯會持續創新發展，為會員企業創造更多價值。

黃敏惠市長也提到，中央核定「大南方新矽谷計劃」雖然納入嘉義市，但內容卻是新瓶裝舊酒，多為目前執行中的計畫，實際上卻是「有名無實」，交通建設22項完全未納入嘉義市。我們規劃爭取已久的輕軌藍線，路線、用地、可行性研究皆已完善，對於嘉義市的進步，就算沒有重視，也不能輕視！嘉義市好，鄰近縣市會更好，希望大家共同為爭取嘉義輕軌發聲，以交通帶動區域的發展。

卸任理事長張哲明表示，感謝各廠商共同努力，帶動產業發展，能由優秀人才接棒理事長，相信廠聯會將更加創新、有活力；新任理事長陳志展為愛之味股份有限公司總經理，他在致詞時表示，將謹記「以和為貴」的家訓，持續努力，期待與廠代表共同努力，達成「產業創新」、「科技創新」、「金融創新」、「投資人才」之創新成長目標。

交接典禮，貴賓冠蓋雲集。黃敏惠市長親自出席送上祝福，嘉義縣長翁章梁及多位民意代表，以及各廠代表、產業代表齊聚，見證第二、三屆理事長交接，典禮隆重盛大。