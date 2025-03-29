嘉義市義昌公園新地下停車場　全方位提升交通機能

▲ 黃敏惠率隊視察嘉義市義昌公園地下停車場工程 兼顧停車、智慧與永續綠建築 打造嘉義市新地標 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市近年商業、觀光蓬勃發展，逢尖峰時段或假日及連續假期，位於市中心的義昌公園一帶停車位經常一位難求，嘉義市政府積極爭取義昌公園前瞻地下停車場工程建設。 市長黃敏惠27日率領市府團隊前往義昌公園地下停車場工地視察，實地瞭解工程現況。

交通處指出，招標過程中歷經大環境營建物價上漲及缺工因素造成工程案多次流標，在市府追加工程總經費下，才得以順利完成招標；工程預計於本(114)年第三季完工，完工後預計可提供147席汽車停車位。

黃敏惠表示，義昌公園停車場整體工程經費超過新台幣2億6千萬元，其中中央補助約1億1千萬元，市府自籌的配合款超過1億5千萬元，展現地方政府對於基礎建設的重視與投入，由於過去都市規劃對停車空間的考量有限，舊城區內長期面臨停車位不足的問題，市府積極向中央爭取經費，終於成功取得補助，在義昌公園下方規劃興建地下停車場。施工過程，特別要求保留公園原有功能並優化設計，使義昌公園在兼顧公園遊憩、綠化功能下，解決停車問題的需求。

黃敏惠補充，這座地下停車場不僅提升交通機能，更體現永續與智慧城市的理念，也將停車場導入通風採光系統、雨水回收設施，未來也更將搭配智慧化停車設施及管理機制，讓市民使用更便利，城市運作更有效率，為嘉義市再添新地標，改善交通與環境，更為舊城區注入新的生命力。

交通處許啟明處長指出，本案已獲得候選綠建築標章認證，設計中不僅使用許多綠建材作為基底，整體水循環系統亦導入雨水回收再利用與保水滯洪都市防災功能，有效提升城市排水韌性，並減少水資源浪費，助於推動永續環保城市。本案完工後，義昌公園的廣場將提供市民更開闊的綠化活動空間；此外，公園內也建立有嘉義市羅浮宮之稱的「鑽石之心」玻璃帷幕建築作為新地標，不僅提升公園整體視覺美感，內部更設有原先公園缺少的公共廁所，讓遊客與市民享有更便利的設施，目前停車場工程皆按照預定進度穩步推進中，預計能夠於本(114)年第三季完工，停車場委外經營的部分也已經同步啟動完成招商程序。

交通處說明，為提升義昌公園及周邊環境品質，市府也跨局處積極溝通協作，在工程中一併全面更新符合現行法規的遊具與體健設施，確保公園不僅美觀，更兼具安全與實用性，滿足各年齡層市民的需求，周邊也重新施作四周排水系統，確保排水效能更勝以往，而在工程尾聲，市府也將同步進行周邊道路刨鋪改善，提升行車品質，提供市民更安全、順暢的交通環境。

黃敏惠也期勉從義昌公園出發，串接民生北路至民生南路的整體都市發展，希望未來市民在這裡不僅停得方便、玩得開心，也能感受到嘉義市的進步與用心。市府將持續監督施工品質與安全，確保工程如期如質完工，朝向更友善、更永續的生活環境邁進。