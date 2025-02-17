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嘉義市區長、戶政主任及體育場場長人事異動　今辦交接典禮

▲▼ 嘉義市東區區長、東、西區戶政事務所主任暨市立體育場場長 聯合佈達宣誓典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃敏惠市長與市府團隊大合照 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府今(17)日舉行新任東區區長、東、西區戶政事務所主任及市立體育場場長聯合佈達宣誓典禮，在各界見證及祝福下，黃敏惠市長宣讀新任東區區長王志峰、東區戶政事務所主任童季芬、西區戶政事務所主任周苡佐，以及體育場場長張家羽的佈達令，並在主計處長阮鼎元監交下完成交接印信，典禮莊嚴隆重。

▲▼ 嘉義市東區區長、東、西區戶政事務所主任暨市立體育場場長 聯合佈達宣誓典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲新任體育場場長張家羽。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長感謝退休的東區區長孫世福，34年的公務生涯中，協助推動嘉義市政不遺餘力；同時也感謝轉任工務處技正的林居璋場長、轉任東區戶政事務所主任的童季芬主任、接任民政處副處長的黃浩君副處長對市政的付出與努力，未來持續借重三人長才，讓嘉義市的發展再超越。

▲▼ 嘉義市東區區長、東、西區戶政事務所主任暨市立體育場場長 聯合佈達宣誓典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲新任東區戶政事務所主任童季芬。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠強調職務輪調是市府團隊成長與歷練的重要過程，透過不同視角與經驗交流，將有助於市政推動與服務優化。

▲▼ 嘉義市東區區長、東、西區戶政事務所主任暨市立體育場場長 聯合佈達宣誓典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲新任西區戶政事務所主任周苡佐。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，新任團隊擁有豐富經歷與專業背景，期許他們發揮所長，提升行政效能，並推動體育及公共服務的精進，讓市政運作更加順暢。黃敏惠長也勉勵所有同仁秉持熱情與責任感，透過團隊合作，為市民福祉努力，積極任事、勇於承擔，共同打造更有溫度的嘉義市。

▲▼ 嘉義市東區區長、東、西區戶政事務所主任暨市立體育場場長 聯合佈達宣誓典禮 。（圖／嘉義市政府提供）

▲新任東區區長王志峰。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長隨後一一介紹今日上任之主管，東區區長王志峰，國立中正大學戰略暨國際事務研究所碩士畢業，112年薦任公務人員晉升簡任官等訓練合格，曾任市府政風處科員、民政處專員、本市殯葬管理所所長、臺南市政府警察局政風室主任等，曾服務13個單位橫跨警消、政風、殯葬民政領域，為民服務經驗豐富。

新任東區戶政事務所主任童季芬，國立嘉義大學農學研究所博士畢業，112年公務人員晉升簡任官等訓練合格，曾任本市東、西區區公所兵役課課長、市府民政處宗教禮俗科、戶政科科長、社會處勞工行政科科長、衛生局行政科科長、西區戶政事務所主任等，戶政、民政相關資歷完整。

新任西區戶政事務所主任周苡佐，國立空中大學公共行政學系畢業，96年公務人員升官等考試薦任考試警察行政人員及格，曾任本市西區區公所民政課課員、市府環境保護局行政科科長、清潔隊隊長、西區區公所秘書等，為民服務經驗豐富。

新任體育場場長張家羽，國立新竹教育大學體育學系碩士畢業，106年公務人員高等考試三級考試教育行政職系體育行政科及格，曾任高雄市政府運動發展局競技運動科科員、臺中市政府運動局競技運動科科員、雲林縣立體育場總務組組長等，具有完備的體健專業。

嘉義市榮獲2024施政滿意度調查，蟬聯全國施政標竿、城市治理卓越獎；2024縣市幸福指數大調查，榮獲「地方施政滿意度」全國第一、「幸福城市」非六都第一之肯定，黃敏惠市長感謝同仁努力付出，共同創造城市榮耀。今年是嘉義市建城321年的重要時刻，期望用創意串連歷史，用創新打造城市品牌，繼續再造轉骨，以民眾需求為出發點，「西區大發展、東區大進步」十大旗艦計畫為藍圖，「全齡共享，世代宜居」的城市願景，延續「新永續，出發」蓄積能量，力拚「環境有保護、社會增進步、經濟大發展」三者齊頭並進，再造「永續幸福嘉義市」。

 
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