嘉義嘉油鐵馬道大聲公上線！　違規件數下降50%

▲▼ 嘉油鐵馬道大聲公 3月1日上線 違規件數下降 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為提高嘉油鐵馬道遊憩安全，嘉義市政府於嘉油鐵馬道設置車牌辨識系統，針對違規駛入之機動車輛進行舉發，並結合蘭潭水庫「大聲公」成功經驗，於民眾違規當下立即觸發語音告警，系統已於3月1日上線運作，相較於過往平均每日10件，下降幅度約50%。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，嘉油鐵馬道前身為中油輸油鐵道，自1943年(民國32年)啟用迄今已超過80餘年，鐵道廢線後，由嘉義市政府投入經費整建為人行與自行車道，113年度來客數達82萬餘人次，是嘉義市重要的觀光景點，但常有機動車輛闖入，嚴重影響使用安全，嘉義市政府利用蘭潭水域安全治理的成功經驗，當違規案件發生時，大聲公將立即觸發語音告警，能讓違規民眾立即了解違規原因，從統計數據來看，有效降低再犯機率；日間違規態樣為周邊居民與微型電動二輪車騎士，夜間則以外送業者為主，再度呼籲民眾，不要跟自己的荷包過不去，也為了大眾的安全，請勿騎乘機動車輛進入嘉油鐵馬道。

嘉義市政府觀光新聞處表示，嘉油鐵馬道自101年5月8日起即公告，禁止兩輪以上機動車輛(含機車)通行，包含機車、汽車與微型電動二輪車、並於各路口設有禁止機動車輛進入之標誌，違反者可依道路交通管理處罰條例第60條第2項第2款、3款規定，處新臺幣900元以上1,800元以下罰鍰，