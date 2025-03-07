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明華園首席台柱孫翠鳳分享人生故事　鼓勵婦女勇敢追夢

▲▼ 從傳統到創新—走出國際的舞台人生！ 歌仔戲曲天后孫翠鳳嘉市開講 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 從傳統到創新—走出國際的舞台人生！ 歌仔戲曲天后孫翠鳳嘉市開講 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為慶祝國際婦女節，6日在市府9F禮堂辦理114年度婦女節講座，邀請明華園戲劇總團首席台柱孫翠鳳蒞臨分享「從傳統到創新—走出國際的舞台人生」，以其自身成功經驗鼓勵婦女朋友勇於突破困難、勇敢追夢。

現場黃敏惠市長也與大家合唱「身騎白馬」熱情的歡迎孫翠鳳老師，並致贈紀念禮品-「海拾創藝」海玻璃珠寶首飾禮盒與「幸物所」藍晒LED燈箱，展現嘉義市「嘉有社企 城市新活力」精彩的女性社企成果。

▲▼ 從傳統到創新—走出國際的舞台人生！ 歌仔戲曲天后孫翠鳳嘉市開講 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，嘉義市政府長期推動女力政策，透過跨局處的資源連結與政策的整合，規劃不同的講座與活動，今年特別邀請到國內深受大家喜愛的國寶級劇團，有人稱孫翠鳳老師為「首席臺柱」，更是臺灣傳統歌仔戲界的靈魂人物。孫翠鳳老師的故事，在「孫翠鳳和她的男人們」這本書中記錄當年以26歲之齡、為人妻母之後才正式學戲，克服僵化肢體和語言障礙，進而成為明華園的台柱，其間忍受了常人所不能忍之艱苦，靠意志力從零練習，成為曝光率最高的傳統戲曲明星。

更從台語門外漢成為當家小生，堅持信念學會了歌仔戲，更成為傳統戲曲的中流砥柱。她的故事，展現了女性的韌性與不屈不撓的精神。

黃敏惠市長也分享與孫老師交流的過程中，孫老師對於傳統戲曲懷抱著深刻的使命感，特別是在歷經過去三年疫情衝擊下，表演藝術產業遭受極大挑戰，明華園也不例外。然而，在人生最艱難的時刻，她並未選擇放棄，而是憑藉一個契機找到新的方向，重新出發。她逆風而行堅持往前走的人生哲學，讓明華園在傳統戲劇藝術形式中，通過企業運營和藝術創作的融合，將戲曲藝術走向國際永續傳承下去。黃敏惠市長強調，嘉義市是女性朋友實踐夢想的城市，市府是大家最堅強的後盾，任一性別都能在此充分發揮能量，因此呼籲女性不要小看自己勇於突破、勇敢追夢！

▲▼ 從傳統到創新—走出國際的舞台人生！ 歌仔戲曲天后孫翠鳳嘉市開講 。（圖／嘉義市政府提供）

孫翠鳳表示，明華園經常回到嘉義市演出，對我們來說，嘉義市就像是我們的娘家。一直以來黃敏惠市長都非常關心、支持文化藝術，讓表演團隊擁有更多舞台與展現的機會。第一次被邀請來演講，過去市長總是邀請我來演戲，讓更多人能夠欣賞傳統藝術，也希望透過演講的方式分享我的人生經驗，期待大家今日都能有滿滿的收穫。

嘉義市政府社會處表示，永續浪潮席捲全球，女性在永續多元的未來，將扮演重要的角色，發揮更大的影響力。此外經過疫情衝擊，市府與民間攜手打造「嘉有社企 城市新活力」方案，讓嘉義市認真努力女力被肯定，讓精彩的女性社企創業故事被看見，透過發展綠色經濟邁向環境永續，體現女性族群經濟實力以及社會力。109年全國首創「女性社會企業培力基地」，這是全台首創也是全台唯一。透過跨局處的努力與合作，建構友善創業生態與提供政策資源外，為想創業的女性朋友們打造一個平台，作為女力社企團隊強而有力的後盾。114年度嘉有社企城市新活力社會創新及社會企業創業競賽徵件即將開跑，歡迎有意願在嘉投入社會企業創業，設籍或居住在嘉義市的女性朋友與弱勢朋友報名參加徵選。(洽詢專線:社團法人臺灣全齡世代合作協會李小姐0972383038)。

 
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