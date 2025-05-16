雲林榮服處攜手慈濟、仁美基金會　為傷殘榮民圓夢

▲姚辰蕙處長與慈濟輔具中心洪錫財帥兄致贈電動輪椅予義務役傷殘榮民張先生。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「一部電動輪椅，承載的不只是行動的自由，更是社會關懷的重量」雲林縣榮民服務處為照顧一位行動不便的張姓義務役傷殘榮民，主動將個案轉介至慈濟環保輔具平台，盼為其尋得一部合適且舒適的電動輪椅，改善生活品質。

雲林張先生因服役期間意外導致重度肢體障礙，長年仰賴輪椅行動，在一次訪視中，張先生與家人透露出希望與家人到戶外曬太陽的心願。考量其生活上的不便與照護負擔，榮服處處長姚辰蕙積極牽線，並獲得仁美文教基金會董事許桐謀的大力支持，在整個尋找與媒合的過程中，許董事不僅親自關注，也多方奔走協調各單位資源。

姚辰蕙更親自與同仁到南投草屯輔具中心請教慈濟洪師兄，為個案爭取到更適切的輔具協助，另連結善心旅美工程師共同負担整理輪椅所需配件，以完成此次圓夢計畫。近日，處長姚辰蕙偕同慈濟環保輔具中心代表與許桐謀董事，一同前往張先生住處，親手送上這份「行動的禮物」，並現場協助調整與教學，讓張先生與家屬感受到莫大的鼓舞與溫暖。

姚辰蕙表示，榮服處始終以榮民與眷屬的需求為出發點，努力連結社會資源，提供實質協助與人性化關懷。她也特別感謝慈濟輔具中心與許桐謀董事對榮民照顧工作的高度支持，讓這份關懷不僅止於口號，而是真實落地。「我們希望的不只是給予一部輪椅，更希望讓榮民們感受到社會沒有遺忘他們。」

▲姚辰蕙處長(左2)慈濟輔具中心洪錫財帥兄(右)教導義務役傷殘榮民張先生操控電動輪椅。（圖／記者游瓊華翻攝）