醫院外聞淒厲哭聲…驚見嬰兒獨待車上爆汗！粗心5寶媽現身全傻眼

記者游瓊華、黃資真／雲林報導

炎炎夏日、高溫難耐，雲林確有民眾在虎尾路瑟醫院的戶外停車場，發現一名被獨留在車內的嬰兒精神恍惚、頭髮濕透，連忙報警並找護理師求救，沒想到5寶媽現身後表示只是帶女兒看個牙，認為眾人大驚小怪，文章曝光後引發譁然。雲林縣府社會處回應，將依兒少法、道交條例開罰家長。

▲雲林一名5寶媽為了帶女兒看診，將1歲3個月大的女嬰獨留車內。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



網友在臉書社團「爆料公社」PO文指出，朋友回虎尾路瑟醫院戶外停車場的車裡拿水時，聽到淒厲的嬰兒哭聲不斷，沿著聲音找，竟在車窗只開一條縫隙的車內找到獨自待在車裡的嬰兒，臉部通紅、精神恍惚、頭髮濕透、眼睛腫脹，連忙去報警並通知急診護理師。

因為車子沒鎖門，他們趕緊把車門打開散熱，擔心警察太慢，護理師先把小孩抱進醫院裡救治，發現半小時後，媽媽才現身表示想說帶孩子看個牙幾分鐘就下來，在場全聽傻，「看牙幾分鐘？？？你半小時後才出現耶！！！」、「窗戶開個縫根本沒用！車內還是像烤箱！這不是疏忽，這是拿孩子的命在開玩笑。」文章曝光後湧入大量罵聲。

救治的若瑟醫院侯鐘閎醫師表示，該名女嬰1歲3個月大，送進來時全身濕透、體溫37.8度、呼吸微快，有輕微脫水的現象，因此第一時間立即通報社工，醫師說，夏天氣溫高，車內溫度可能達到60、70度以上，不管是成人還是兒童，都會脫水中暑，且小孩中樞神經發育尚未完全，10幾分鐘後便會有脫水症狀，不到半小時更可能有呼吸衰竭的可能性。

虎尾分局指出，獲報一名幼兒被留置於車內後，隨即派遣警力到場，經聯繫車主未有人接聽，在醫院周遭訪尋車主，最終在醫院尋得幼兒母親，母親表示，為了帶7歲女兒到醫院看牙醫，無法同時照顧2人，因此將最小的放在車內。警方依規定通報社會處，也告誡母親勿再有上開情事發生，以免觸法。

▲原PO指出，朋友從發現嬰兒到母親現身，已過去半小時。（圖／翻攝自爆料公社）



據悉，這名粗心母親為30多歲外籍配偶，育有5名孩子。雲林縣府社會處表示，已指派社工調查關懷案家，同時將依兒少法第99條處3千元以上、1萬5千元以下罰鍰，第102條接受4小時以上50小時以下親職教育輔導，以及道交管理處罰條例第31條第4項，汽車駕駛人對於六歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內者，處駕駛人3000元罰鍰，並施以4小時道路交通安全講習。

社會處呼籲，切勿將兒童單獨留在家中或任何無人照料的場所，即便只是短時間，也可能導致嚴重後果。

▲夏天氣溫高，車內溫度恐高達60、70度。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）