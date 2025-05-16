媽祖生氣了！詐團假冒北港朝天宮成立群組　騙個資誘簽賭

▲北港朝天宮遭冒名，於社群平台及通訊軟體設立簽賭群組。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

北港朝天宮近日驚傳遭不法人士冒用名稱與照片，於社群平台及通訊軟體設立簽賭群組，散布不實資訊，並引導民眾提供個資參與非法行為，朝天宮獲悉後，已第一時間報警處理，並呼籲信眾提高警覺，不要受騙上當。

北港朝天宮今（16）日表示，凌晨接獲善信通報，發現臉書平台出現疑似假冒宮廟名義的帳號，利用「北港朝天宮」的相關照片及名稱設立群組，透過LINE進行語音溝通，誘導民眾參與簽賭活動，甚至要求提供個人資料，涉及詐騙行為。為避免全球信眾受害，宮廟即刻於官方網站及臉書專頁發布公告，並將相關證據截圖備存，送交雲林縣警察局北港分駐所偵辦。

▲北港朝天宮遭冒名，於社群平台及通訊軟體設立簽賭群組。（圖／記者游瓊華翻攝）

北港朝天宮董事長蔡咏鍀指出，近期網路上接連出現冒名、惡意誤導、不實訊息與匿名攻擊，嚴重損害宮廟聲譽，也威脅信眾安全。他強調，宮廟有責任對信徒傳遞正確資訊與安全提醒，自己身為雲林縣副議長，率領董監事與服務團隊共同呼籲，面對網路暴力與詐騙資訊，民眾應保持冷靜，主動截圖保留證據，交由警方處理。

蔡咏鍀提醒鄉親，平時也應加強與親友間的宣導與提醒，以共同守護自身及社群的權益，若接獲陌生來電或訊息，務必明確表達拒絕，如「不要」、「沒有」、「不可以」等，以免因模糊回應導致個資外洩，造成不必要困擾。北港朝天宮將持續與警方合作，全力維護信眾權益，並呼籲社會大眾共同防範網路詐騙，共創安全、正向的宗教環境。