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存款歸零！他下載3款APP「2個月噴77萬」：像精心編排的連續劇

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲等到聯繫不上網友，當事人才意識到自己受騙。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「說起來就像是一場精心編排的連續劇。」內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享詐騙案例，當事人透過交友軟體認識新朋友，兩人聊沒多久，他就按照對方所說，依序下載APP、把錢轉進去，前後投入77萬元，直到他某天發現，自己的錢已經無法提領，「我才意識到自己被騙了」。

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日以「誤信虛擬貨幣假平台，讓我存款全歸零」為標題分享詐騙案例。當事人透露，113年12月時，他透過交友軟體認識了自稱是「笑對人生」的網友，因為雙方很聊得來，所以很快就交換LINE，對方的LINE名是「林」。

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兩個人聊沒多久，林就說他有個投資虛擬貨幣的機會，可以快速賺錢，於是叫當事人下載「MAX跟Huobi這兩個APP，說這是基本的交易平台」。接著，林又傳了一串網址，要當事人「下載一個叫Wallet的APP，說這個才是最終操作虛擬貨幣的平台」。

當事人坦言，他起初其實有點猶豫，因為介面和他過去所看過的不太一樣，但因為林說得頭頭是道、說自己也有在操作，「傳了一些截圖向我證明自己已經賺了不少，加上我本身對虛擬貨幣也有點興趣，就被說服了」。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

從113年12月底開始，當事人就按照林的指示，把他的錢從在台灣銀行的帳戶轉進去，「資金都進入一個虛擬錢包地址裡，之後在Wallet APP裡操作，每次操作他都會即時指導我怎麼按、怎麼投資，讓我覺得一切都很正常」，前後一共投入了77萬元。

當事人透露，直到114年2月23日那天，他因為發現自己的錢無法提領，於是傳訊息給林，豈料對方卻遲遲未回覆，「我反覆嘗試聯絡對方，訊息卻像石沉大海，完全沒回音，我才意識到自己被騙了」，而這段經歷，至今讓他難以釋懷。

對此，內政部警政署「165打詐儀錶板」分享5點防詐小撇步。

1、 網路交友，提及投資、虛擬貨幣，都是詐騙。

2、 投資，請循合法管理，才有保障。

3、 不明鏈結不要亂點擊、不熟悉的App不要亂下載！

4、 遇陌生人推薦投資，務必冷靜三思。

5、 有任何疑慮，請撥打165諮詢。

內政部警政署「165打詐儀錶板」也解析詐騙話術，提醒民眾注意。

1、 假網友透過交友軟體建立朋友關係，並要求加入LINE聯繫。

2、 假網友以虛擬貨幣很好賺為話術，假造獲利截圖，引導下載假投資APP及註冊假平台入金。

3、 假平台取得入金後，拒絕出金，而且假網友亦消失無蹤。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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關鍵字：

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