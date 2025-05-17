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社會 社會焦點 保障人權

被控涉880萬詐騙案！假警出數學題要密碼　他被騙2帳戶＋6萬元

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗一名民眾表示，日前他接到一通陌生電話，對方自稱是台中刑警大隊的警員，說他涉入一起880萬元的詐騙案，還說為了確保安全，需要他將提款密碼「乘以36」報告出來，並支付6萬元和解金，結果錢一送出去，對方就人間蒸發，他不僅損失6萬元，連金融帳戶也被凍結。

失業,憂鬱,難過,崩潰,男人,男性,外遇,劈腿（示意圖／CFP）

▲苗栗一名民眾誤入詐團假刑警陷阱，遭騙走2個金融帳戶及6萬元現金。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板15日公布一起案例，苗栗一名民眾表示，某天上午他突然接到一通陌生電話，來電顯示是0958開頭，對方自稱是台中刑警大隊的警員，說他涉入一起880萬元的詐騙案件，需要配合調查帳戶資金流向。

民眾一聽嚇得半死，竟真的乖乖依照指示交出郵局和銀行的帳戶資料、存摺及提款卡。更誇張的是，假警員見民眾上當，又繼續誘導，聲稱為了確保安全，需要民眾將提款密碼「乘以36」報告給他，還要支付6萬元和解金，並利用巴士將錢送到位於彰化的指定地點。

民眾當下太過緊張，竟全部照做，結果錢一送出去，對方就人間蒸發，他的銀行帳戶也隨之被凍結，怎麼樣都無法登入，詢問銀行才知道，帳戶已經被通報異常，他這才驚覺被騙了。

警政署提醒，警方辦案不會透過電話或LINE，假如民眾有報案需求，也必須親自到警察機關辦理，而且任何政府機關包含警察，都不會要求民眾提供金融卡及密碼，若民眾有任何疑慮，可以撥打165查詢，以免受騙造成財物損失。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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