「舊衣回收換現金」也是騙　加入群組抽大獎...10萬元飛了

▲潮州警分局長林俊雄分享舊衣回收換現金被騙案例 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

近期，社群平台頻繁出現「舊衣回收換現金」廣告，吸引民眾上鉤。實則該計畫為詐騙陷阱，誘導受害者加入群組並匯款至假網路錢包，被騙走10萬元，最終錢財無法追回。

為使民眾多認識各類型詐欺手法，潮州警分局長林俊雄與警察廣播電台連線，分享「假舊衣回收換現金計畫」的真實案例，呼籲民眾保持警惕，避免落入詐騙圈套。

他說，臉書社團、IG限時動態時常跳出「舊衣回收換現金計畫」的廣告，吸引有需求的民眾私訊臉書小編。民眾聯絡小編之後，卻被邀請進成員高達上百人的「舊衣認購line群組」，群組內張貼了大量認購商品文章，接著小編就以參加銷售方案抽「獎金、iPhone 15」等獎品，要求民眾到私人平台辦理網路錢包，要求民眾匯款至網路錢包，但匯出去的錢是拿不回來的。

該分局近期受理一件假舊衣回收換現金的詐騙手法自己原本只想回收舊衣物換現金，卻被對方以加入「銷售群組抽大獎」等話術，邀請進成員上百人的「認購群組」，群組內還張貼了大量銷售、認購商品獲利等文章，被害民眾觀望一個多禮拜後發現不少成員都表示有賺到錢，便信以為真，先是透過管理員提供的網路連結辦理網路錢包，並匯款數萬元至對方的銀行帳號，事後被害人想取款，對方卻以金額不足為由，要求被害人加碼儲值，直到被害人陸續匯款 10 萬元後，驚覺不對勁撥打 165 專線查詢才發現上當受騙，立刻到派出所報案。

林分局長提醒民眾，如果在臉書、IG看到在「回收舊鞋」、「舊衣」、「舊家具」、「二手玩具」等廣告，請務必小心是詐騙手法，凡事要再另外加入LINE群組一定有詐，民眾可以透過臉書搜尋「165全民反騙」，提供民眾即時查詢境外帳戶、詐騙LINE ID、假投資（博弈）網站、詐騙電話及高風險賣場等涉詐資訊，可多加利用。有疑慮請撥打165反詐騙諮詢專線查證。