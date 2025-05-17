詐騙新手法「靠一張假郵局員工證」　老師買個書被騙走20萬

▲詐騙集團偽造郵局員工證引導民眾到ATM操作轉帳。（圖／中華郵政網站）

記者李姿慧／台北報導

台灣詐騙猖獗，5月1日至15日半個月就有7573件詐騙案，造成財產損失破40億元，詐騙手法也五花八門，近來傳出有一名老師打算網購書籍並在網路詢問，卻遭「海巡」的詐騙集團盯上，靠一張「假郵局員工證」，騙走老師20多萬元，中華郵政也在網站公布假員工證件，示警郵局絕不會以電話要求民眾到ATM轉帳。

政府積極打詐，但詐騙集團依舊橫行，根據內政部警政署所設立的「打詐儀表板」網站公布數據顯示，光5月1日到15日半個月內，受理詐騙案件就高達7573件，造成民眾總財產損失金額約40億8711萬元，平均台灣人每天被詐騙集團騙走2.7億元。

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詐騙集團手法也不斷推陳出新，近來也傳出有一名老師打算購買書籍，上網查詢並詢問相關資訊，遭「海巡」的詐騙集團盯上，假冒熱心網友提供LINE帳號稱要提供協助，請該民眾加入，該老師加入後，發現LINE名稱顯示中華郵政公司，頭像還是中華郵政的郵徽Logo，詐騙集團以中華郵政名義謊稱有三大保證協議，且提供線上客服人員，要求民眾要及時加入，若超時就要重新排隊等候。

詐騙集團假冒的「郵局線上客服人員」，還提供一張假的郵局員工證，取信被害人，等到老師依指示操作ATM後，老師帳戶中20多萬元立刻被轉走，之後該老師驚覺被詐騙後趕緊報案，並通報郵局。

中華郵政公司也在網站上公告「假員工證」，以及「假冒中華郵政公司員工」的新詐騙手法。中華郵政公司表示，近來有詐騙集團假冒中華郵政公司員工，並企圖以偽造員工識別證取得信任，誘騙民眾至ATM等進行操作，以騙取民眾存款財物。提醒民眾，郵局絕不會打電話要求民眾到ATM轉帳、匯款或解除分期付款等操作，切勿相信類似詐騙手法，請大家提高警覺。

中華郵政也提供因應方式，提醒民眾如接獲可疑電話，可撥打郵政客服專線0800-700-365，手機要撥付費電話04-2354-2030，以及刑事警察局165反詐騙諮詢專線，或就近至郵局臨櫃核實訊息，維護自身財產安全。