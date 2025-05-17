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綠營曝「元首缺席」世壯運有前例　凌濤酸：賴清德要忙大罷免？

▲國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／記者黃國霖攝）

▲國民黨桃園市議員凌濤。（資料照／記者黃國霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德將缺席今（17日）晚間登場的世壯運開幕式，此番作為引來輿論抨擊，民進黨台北市議員趙怡翔則透露，世壯運過去30年來，多僅由「地方首長」出席。對此，國民黨桃園市議員凌濤開酸，賴清德以「國政繁忙」為由缺席，是要忙大罷免？

凌濤提到，賴清德曾宣示「要以運動壯大台灣」，如今面對世壯運，卻以「國政繁忙」為由，缺席開幕式，讓國人不禁想問，「到底是在忙什麼？」。凌濤表示，況且全國民眾對台灣主辦國際運動盛會普遍感到歡迎，賴清德也喊出要成立運動部，透過運動提升台灣的國際能見度。

為此，凌濤回顧過去幾次台灣主辦重要賽事時，歷任總統的出席情形，包括，2009年第21屆夏季聽障奧運安蒙斯總會長介紹馬英九以地主國總統身分開幕；2009年高雄世界運動會朗佛契會長介紹馬英九以承辦國元首身分開幕。

凌濤進一步說明，尚包括，2017年台北世界大學運動會馬提辛主席介紹蔡英文以地主國總統身分開幕，然而，時序來到2025年的雙北世界壯年運動會賴清德總統則以「國政繁忙」為由，婉拒出席開幕式

此外，凌濤指出，民進黨議員趙怡翔辯稱，過去僅有2017年紐西蘭奧克蘭世壯運由總理出席開幕，但這其實只是說明「有前例可循」，既有前例，台灣作為渴望提升國際能見度的國家，這難道不是最佳舞台？

凌濤質疑，賴清德怎能因個人度量或政治立場差異，而錯失向國際展現台灣的機會？還是賴清德心心念念在忙大罷免？他感到更諷刺的是，世壯運爭取期間，雙北皆為非綠營執政縣市，但時任總統蔡英文仍多次強調，要全力以赴，並喊出「以舉辦史上最成功的世壯運為目標」。

凌濤強調，世壯運帶有「終身運動」、「全民運動」精神，如今，在台北市長蔣萬安努力下，成功邀請到輝達創辦人黃仁勳出席開幕盛會，除了行銷雙北，也推廣台灣。

世壯運的開幕式對於凌濤來說，本應是一樁美事，孰料總統府臨時讓副總統蕭美琴更改行程參加，彷彿只是為了「蹭黃仁勳」的光環，他認為，如此重要的國際盛事，難道不該從頭到尾就是由總統親自出席，展現主辦國的高度與誠意，全力促成「史上最成功的世壯運」？

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