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世壯運手錶出包！議員實測「計時快10秒」　網酸：中國貨遙遙領先

▲世壯運智慧手錶頻頻傳出爭議。（圖／讀者提供）

▲世壯運智慧手錶頻頻傳出爭議。（圖／讀者提供）

記者閔文昱／綜合報導

雙北世壯運將在17日登場，不過賽會主辦單位發給選手的智慧手錶卻傳出不少爭議，先是被台北市議員許淑華爆料用「中國晶片」，如今更被民進黨台北市議員林亮君指碼錶功能「計時5分鐘會快10秒」，讓不少人開酸「這年代還能做到時間差那麼多的電子商品，不簡單」。

林亮君16日深夜在Threads分享實測畫面，只見她用時鐘、手機碼錶以及世壯運的手錶同時計時5分鐘，但5分鐘一到，手錶的時間足足比時鐘和手機碼錶多出10秒鐘。記者實際實測，世壯運手錶的時間也與手機碼錶差了3秒鐘。

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對此，不少網友紛紛質疑「竟然連最基本、比賽最重要的秒數都是錯的」、「太扯了吧！ 這是電子錶耶⋯」、「台北市的公帑是這樣花的嗎？為什麼這能驗收過關啊？」、「該說『中國科技遙遙領先』嗎」、「3%多...是用多廉價的震盪器」、「難怪中國可以一直自稱世界第一，厲害了」。

在 Threads 查看

許淑華16日指出，賽會主辦單位發給選手的禮包公然違反採購標規的規定使用中國製產品，晶片是由中國一家名為「芯天下技術股份有限公司」所製作，向市府調閱資料更發現，賽會禮包是由北市府以「2025雙北世界壯年運動會」賽會禮包設計及製作採購案來執行。由桔禾創意整合有限公司以3819萬元得標，加上後續擴充1909.5萬的經費，共5728.5萬元，金額非常龐大。

「我在此強烈要求主辦單位應依標案契約規定，及政府採購法相關規範，處理後續違約等事宜！」許淑華直言，蔣萬安擔任市長已快3年了，籌備世壯運時間充裕，讓台灣站上國際舞台，但現在卻讓台灣顏面盡失。對此，世壯運執委會表示，本案目前於履約階段尚未辦理驗收程序，會明確要求廠商依照需求規範書，同時要求承攬廠商敘明並提供相關佐證資料。如有違約情事，依契約規定論處，並依政府採購法相關規定辦理。

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