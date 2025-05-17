美推「對台六項保證」入法　綠委讚：有效嚇阻中共對台軍事威脅

▲美國民主黨聯邦眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

美國民主黨聯邦眾議員克利什納穆希提出「對台六項保證法案」，要將六項保證正式列為美國政策。對此，綠委陳冠廷16日表示，此一制度化舉措將有助於進一步鞏固台美關係，有效嚇阻中共對台軍事威脅。台灣應把握此契機，持續強化與美國及理念相近國家的戰略合作，共同應對區域安全挑戰。

美國對台六項保證由雷根政府提出，一直以來作為美國對台政策的基礎。保證內容包括：美國不設定停止對台軍售日期、不修改「台灣關係法」相關規定、不在決定對台軍售前徵詢北京意見、不在台灣與中國大陸間擔任調停人、不改變對台灣主權的立場，以及不強迫台灣與中國大陸談判。

克利什納穆希提出的法案，除將六項保證納入法律框架外，亦計畫建立國會審查機制，確保未來政府不能在未經國會同意下變更這些承諾。

對此，陳冠廷表示，美方願意將六項保證正式立法，以制度化、體系化的方式強化對台關係，展現了美國對台灣的堅定支持，此舉與先前美國國會議員提出的豪豬法案及台灣國際團結法等立法，共同構成美國在國防外交層面對台灣的重要支持網絡。「對於美方這一系列友台行動，我深表肯定與感謝，相信隨著台美關係不斷鞏固，將能有效提升對中共無理犯台的嚇阻能力」。

陳冠廷認為，此法案一旦通過將向國際社會傳達明確訊息，台美雙方正在以更加制度化的方式深化夥伴關係，這對於維護台海和平與區域穩定具有關鍵意義，呼籲台灣應把握此契機，持續強化與美國及理念相近國家的戰略合作，共同應對區域安全挑戰。