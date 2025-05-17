30年來僅1位國家首長出席世壯運　趙怡翔：批評賴清德明顯操作

▲民進黨市議員趙怡翔。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德以國政繁忙為由，婉拒出席世壯運，而委請副總統蕭美琴出席開幕典禮；不過，引起在野黨與名嘴批評。對此，民進黨市議員趙怡翔17日表示，深入過往賽事資料能清楚看見，過去30年來僅有一位國家首長出席世壯運開幕，其餘全數由地方政府首長代表；他直言，批評賴總統因公不克出席世壯運開幕儀式，這是明顯的政治操作，目的為轉移台北市政府籌備過程中出現的許多問題。

趙怡翔表示，這兩天有部分藍營政治人物、名嘴批評賴總統因為其他公務行程，不克出席世壯運開幕。他說，事實上，可能對世壯運的歷史認識比較淺，因為深入過往賽事資料能清楚看見，過去30年來僅有一位國家首長出席世壯運開幕，其餘全數由地方政府首長代表。

趙怡翔指出，世壯運過往紀錄保存相當完整，翻閱資料能看見，無論1998年波特蘭、2002年墨爾本、2005年愛德蒙頓、2009年雪梨或2013年杜林的開幕儀式都一致由市長或州長開場，2017年奧克蘭世壯運由紐西蘭總理開場是唯一例外。

趙怡翔表示，從這些過往案例能看見，主辦國似乎都將世壯運定位為重要的地方賽事，例如兩度舉辦世壯運的澳洲，2002年由維多利亞州長、2009年由新南威爾斯州長代表開場。

他說，查看過去的國際案例就會清楚，批評賴清德因公不克出席世壯運開幕儀式，這是明顯的政治操作，目的為轉移台北市政府籌備過程中出現的許多問題。

趙怡翔說，台北市世壯運將在明天開幕，蕭副總統也將代表出席，各參賽者的專業與辛勞，應該成為接下來的關注重點。期待台北市政府克服當前的挑戰，使世壯運圓滿順利舉辦，並有如總統的賀電所述，期許代表台灣的國手贏得佳績。

一位綠營黨政人士表示，會放出所謂賴清德不克出席世壯運開幕等批評，會讓大家既驚訝且一頭霧水，一來世壯運的層級與規格，過去30年來，只有2017年唯一一次在奧克蘭由紐西蘭總理出席開幕，其餘都是地方首長主持，當然更沒聽過哪個國家的元首沒有出席，還會被主辦城市攻擊，「光就這點而言，台北市算是全球第一次！」

這位人士說，更荒謬的是，批評蕭美琴的出席，是為了「蹭」AI教父黃仁勳，先別說曾經擔任過駐美代表的蕭美琴和黃仁勳在美國本來就有互動，再以台灣在國際高科技供應鏈的地位，要跟黃仁勳互動，自然有很多管道，哪需要這個場合，「這種放話內容本身小家子氣就算了，還顯示出對產業、對世界的陌生，難怪運動會辦成這個樣子」。

一位民進黨民代表示，這次運動會辦得亂七八糟，連英譯都成為國民笑話，這個時候市府居然還花時間搞小動作。她說，現在一場運動會辦到負評不斷，市府該做的應該是好好看怎麼放大國家一體，全民都歡迎這些全世界來的朋友，來彌補籌辦的問題，「不是告訴人家，我不但不會辦活動，連內鬥手腳也很拙劣」。