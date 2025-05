▲美國總統川普。(圖/路透)

記者詹雅婷/綜合報導

法新社報導,美國總統川普16日在阿拉伯聯合大公國阿布達比受訪時提到,「是時候讓我們採取行動」,他想與普丁會面來結束俄烏戰爭,只要相關安排能盡快到位。

President Trump says he'll meet with President Putin "as soon as we can set it up": "We're going to get it done. We got to get it done." pic.twitter.com/iygvKO1iKY