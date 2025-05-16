國光自撞！日網友爆共鳴「台灣開車超可怕」：曾被甩飛坐別人大腿

▲國光客運自撞桃機第一航廈車道牆。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）



記者王佩翊／編譯

國光客運1819路線16日凌晨2時半在桃園機場發生自撞事故，造成31名乘客受傷，其中包含9名本國籍人士、22名外籍旅客，所幸傷者皆為輕傷。由於車上有4名日本籍乘客受傷，因此相關新聞也傳回日本。對此，日本網友紛紛分享自己在台旅遊經驗並表示，「台灣司機開車真的很可怕！」

根據《時事通信社》報導，1819於16日凌晨2時多從桃園機場第一航廈出發時，突然自撞牆壁，導致車上包含4名日本籍旅客在內的乘客與客運駕駛共32人受傷。

其中有22人為外籍旅客，除了4名日本人外，還有11名南韓籍乘客與4名緬甸籍乘客，分別受到擦傷與撕裂傷，目前警方仍在調查事故原因。

▲日本網友紛紛表示，台灣運將開車真的「超可怕」。（圖／翻攝自日本雅虎）



該篇新聞公布在日本雅虎網站後，隨即引發熱議，也激起曾來台旅遊的日本人的共鳴。日本網友紛紛留言分享自己在台遇過的恐怖駕駛經驗，甚至建議旅客最好選擇搭乘捷運或火車。

日本網友寫道，「疫情前我曾經去過台灣各地旅遊，但是計程車與公車司機開車都很猛，車速超快。有一次從九份要回來，遇到轉彎的山路，我連抓著安全帶都很吃力。如果擔心的話建議可以搭乘火車或捷運，車站工作人員非常親切。」

還有網友說，「有一次搭到一輛計程車，雖然是在類似高速公路的道路上，但他的速度簡直就超乎想像，甚至完全沒有保持安全距離，彷彿字典裡沒有安全距離一樣。只要前車稍微踩煞車就會撞上」、「台灣交通事故多，真的不能說是安全」、「以前因為出差去過台灣，在台北、台南待了2周就至少看過4次車禍」等。

甚至還有網友分享稱，「台灣的公車開車真的很猛。我以前有一次搭台北市公車，結果司機突然一個急轉彎，我就這樣跌坐在旁邊的人的大腿上。」