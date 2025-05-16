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美國貿易代表葛里爾訪韓出席APEC　今與南韓代表進行關稅談判

▲▼美國貿易代表葛里爾。（圖／達志影像）

▲美國貿易代表葛里爾。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會談將在南韓濟州島召開。在此之際，美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）於14日抵達南韓，並預計今（16）日在濟州島與南韓產業通商資源部長安德根進行雙邊會談，是繼4月在美國華府進行2+2談判後，時隔3周再度針對關稅等議題進行談判。

根據《韓聯社》，南韓產業通商資源部指出，14日抵韓的美國貿易代表葛里爾，將預計16日在位於西歸浦市的濟州國際會議中心（ICC）與安德根進行面談，將針對關稅與產業等領域進行談判。據悉，葛里爾才於昨（15）日與南韓產業通商資源部通商交涉本部長鄭仁教，針對美韓雙邊貿易問題進行討論。

▲▼美國貿易代表葛里爾15日在濟州國際會議中心和鄭仁教握手問候。（圖／達志影像／newscom）

▲美國貿易代表葛里爾15日在濟州國際會議中心和鄭仁教握手問候。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，美國與南韓才於4月進行「2+2談判」，針對關稅與非關稅、經濟安全、投資合作、貨幣政策等領域和議題進行實務討論。

不過，隨著美國宣布與18個國家同時進行關稅協商，美韓雙邊談判可能無法快速進行，且美國考量到南韓即將於6月初進行總統大選，即將面臨政府更迭問題，因此外界認為此次美韓關稅談判可能仍無法端出實際成果。

▲▼南韓派出崔相穆、安德根赴華府，與美國財政部長班森特、貿易代表葛里爾談判。（圖／CFP）

▲南韓4月派出崔相穆、安德根赴華府，與美國財政部長班森特、貿易代表葛里爾談判。（圖／VCG）

在談判過程中，南韓向美國提出在造船業上進行合作，以此換取美國對南韓出口製品徵收25%對等關稅，並爭取免除南韓對美國出口汽車、鋼鐵、半導體等品項關稅。因此，葛里爾在此次訪韓行程中，也預計16日分別和HD現代重工業、韓華海洋的代表會晤，商討造船業合作方案。

只不過，目前在美韓雙邊貿易談判上，尚未針對解除美國進口牛肉月齡限制、鬆綁對Google地圖提供精密地圖、造船業與能源合作等細部項目進行討論。

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