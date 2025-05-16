　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

重返菜市場！　麻豆新樓醫院帶長輩「憶起迺菜市」喚醒記憶延緩失智

▲麻豆新樓醫院帶領失智長輩重返學甲市場「憶起迺菜市」，透過導覽互動喚醒熟悉記憶。（記者林東良翻攝，下同）

▲麻豆新樓醫院帶領失智長輩重返學甲市場「憶起迺菜市」，透過導覽互動喚醒熟悉記憶。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為喚醒長者記憶、延緩失智退化，麻豆新樓醫院社區健康中心16日上午在台南市學甲公有零售市場舉辦「憶起迺菜市」活動，邀請失智長者與照顧者走入熟悉的傳統市場，透過導覽、營養實作與互動交流，促進情感連結與社會參與。

▲麻豆新樓醫院帶領失智長輩重返學甲市場「憶起迺菜市」，透過導覽互動喚醒熟悉記憶。（記者林東良翻攝，下同）

本次活動由營養師親自帶隊，從水果攤出發介紹健康飲食原則與在地食材挑選技巧，再走訪肉品與魚攤說明營養攝取重點，現場攤商也熱情參與，分享挑選訣竅與烹調方式，讓長輩們自然互動，重溫年輕時的採買記憶。最後前往自助餐店進行均衡配餐實作，藉此提升長輩的自主飲食能力與日常應對能力。

▲麻豆新樓醫院帶領失智長輩重返學甲市場「憶起迺菜市」，透過導覽互動喚醒熟悉記憶。（記者林東良翻攝，下同）

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏指出，台灣已邁入超高齡社會，失智人口持續上升，唯有透過熟悉場域中的感官刺激與人際互動，才能有效延緩認知退化、強化自我照顧能力。她也感謝學甲市場的攤商熱情參與並贈送古早味小禮，讓活動更具人情味與地方情感。

▲麻豆新樓醫院帶領失智長輩重返學甲市場「憶起迺菜市」，透過導覽互動喚醒熟悉記憶。（記者林東良翻攝，下同）

參與長輩紛紛表示，走進熟悉的市場，就像回到過去的生活場景，互相扶持關懷中也感受到濃厚社區溫情。麻豆新樓醫院表示，未來將持續推動「失智友善行動」，讓長者能在熟悉、安心的環境中，有尊嚴地老去，活出屬於自己的幸福老年。

▲麻豆新樓醫院帶領失智長輩重返學甲市場「憶起迺菜市」，透過導覽互動喚醒熟悉記憶。（記者林東良翻攝，下同）▲麻豆新樓醫院帶領失智長輩重返學甲市場「憶起迺菜市」，透過導覽互動喚醒熟悉記憶。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
532 2 7438 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／洪詩宣布懷二寶！　夫妻喜曬超音波照
飛機「板金掀起」急返高雄！　空服員眼神驚恐、旅客唸佛祈禱
女星控遭「20多警圍毆」！　林口警無奈曝真相
威廉3節目全喊停！　《效廉出發吧》發聲
快訊／屏東酒吧凌晨槍響1死　槍手在逃
詐團到處開戶被擋！一銀宜蘭分行成破口...5行員淪內鬼遭調查
獨／現場畫面曝！睡夢中遭30特勤包圍　吳明達「雙手抱頭」遭逮
快訊／慘！這檔上市首日就爆跌停　賣壓出籠
快訊／疑幫詐團洗錢！一銀5行員遭帶回　女副理80萬交保
獨／名醫蘇一峰遭告殺人未遂　真相揭曉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

西螺福興宮feat.乖乖　感動重現《稜轎腳 祈平安》

桃園2運將檢舉車手阻詐　符合「百斬計畫」各獲獎5萬

基隆市志願服務推廣中心遷新址啟用　高齡志工保險補助新制同步上路

執行署攜手嘉義地檢辦蘭花展　助力小農銷售農特產

浪浪無辜遭虐殺！曾之婕怒批「踩狗屎就打狗」籲動保警聯手嚴辦慣犯

南投失業者文書處理與AI智能美編行銷班　即起開放報名

重返菜市場！　麻豆新樓醫院帶長輩「憶起迺菜市」喚醒記憶延緩失智

移民署新住民全球新聞網內容全面升級　一指通獲熱烈肯定

嘉義市2025城鎮韌性(防空)演習　6國語言宣導震撼登場

台南營養午餐變身祝福套餐　各校拚創意幫考生「包高中」

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

【給我去屏東】中信吉祥物炫耀李珠珢應援毛巾還跳32撞！

【有正妹！】花蓮雞排店驚見美女店員！大長腿+氣質笑容我沒了

【嬰兒有豁免權？】貓主子有差別待遇！寶寶得到許可任他摸

【太寫實】模仿老婆平常對小孩溫柔賢淑　面對功課直接原地爆炸

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

西螺福興宮feat.乖乖　感動重現《稜轎腳 祈平安》

桃園2運將檢舉車手阻詐　符合「百斬計畫」各獲獎5萬

基隆市志願服務推廣中心遷新址啟用　高齡志工保險補助新制同步上路

執行署攜手嘉義地檢辦蘭花展　助力小農銷售農特產

浪浪無辜遭虐殺！曾之婕怒批「踩狗屎就打狗」籲動保警聯手嚴辦慣犯

南投失業者文書處理與AI智能美編行銷班　即起開放報名

重返菜市場！　麻豆新樓醫院帶長輩「憶起迺菜市」喚醒記憶延緩失智

移民署新住民全球新聞網內容全面升級　一指通獲熱烈肯定

嘉義市2025城鎮韌性(防空)演習　6國語言宣導震撼登場

台南營養午餐變身祝福套餐　各校拚創意幫考生「包高中」

快訊／洪詩宣布懷二寶！　夫妻喜曬超音波照「計畫中的意外」

約基奇生涯第7度搶七！生死戰驚人數據曝　戈登拉傷成大隱憂

快訊／12:43花蓮規模3.4地震　4縣市有感「最大震度2級」

大谷翔平「搖頭娃娃日」雙響煙火秀！道奇19比2重擊運動家

卓榮泰上任滿週年　期許閣員當港口引水人、喊話朝野合作

這波新冠較複雜！黃立民示警：強勢病毒株變多　疫情恐拖逾3個月

直擊／最美歌聲「希望兒童合唱團」立院獻唱　朝野立委喊安可

西螺福興宮feat.乖乖　感動重現《稜轎腳 祈平安》

蔡依林新歌月底才出「16秒音檔」外流了！　「吃人驚悚照」也曝光

結果揭曉！石虎雙胞胎「捲心蛋捲心糕」　凌晨窩麻布袋選定名字

爸媽對練排球突搶汪的球　牠邁短腿急追瘋狂來回跑

地方熱門新聞

亞灣2.0計劃被類比京華城弊案！高市府譴責

林口泰山五股6.4萬戶將停水最長23小時

白沙屯媽祖首駐駕創歷史　南投受天宮60年牌樓要拆了

婦女再就業計畫　助二寶媽重拾人生節奏

神壇索費77萬7777元「消災」善化警即時攔阻

南投縣全國首創　送藥到府線上系統

台南後壁鐵皮倉庫驚燒金紙雜物南消10車28人急撲滅

歷史正義落實！台東縣府贈與天后宮土地　解決長年權屬爭議

大埔藥房遭強拆！屋主輕生　房子回來了

凌晨突襲關廟職業賭場！歸仁警荷槍實彈破門32人遭逮

南消四大辦理常訓147人應戰新式七項測驗

消防貓妙妙變人氣講師南消五大萌力宣導防災從小紮根

桃園之光　消防局尤詩妤榮獲十大傑出救護員

網傳鴨肉食材疑遭污染！台南衛局出手業者環境不合規限期改善

更多熱門

相關新聞

你是正常健忘或失智症前兆？

你是正常健忘或失智症前兆？

我們都會有偶爾忘記名字、放錯東西，或在對話中卡殼的時候，這些看似輕微的健忘往往讓人懷疑自己是否正步入失智症的早期階段。隨著人們對失智症認識的提高，這類情況引發的焦慮與疑慮也日益增多。

失智翁徘徊街頭　關渡所長火速尋回

失智翁徘徊街頭　關渡所長火速尋回

失智照護新篇章　台東推實作課程打造友善社區

失智照護新篇章　台東推實作課程打造友善社區

《金剛經》第四講「善護念」王美霞授安穩之道

《金剛經》第四講「善護念」王美霞授安穩之道

失智是病非老化　曝5大攻略對抗延緩病程

失智是病非老化　曝5大攻略對抗延緩病程

關鍵字：

菜市場麻豆新樓醫院記憶失智

讀者迴響

熱門新聞

水族館關閉4個月　虎鯨與海豚被遺棄在腐爛池

娶20歲越南嫩妻！　韓男「蜜月後染性病」

公司招待日本旅遊未去！超級女營業員走絕路

救命錢卡關　病婦命喪銀行前

國光客運傳桃機出事故　多人受傷

台新證驚傳女營業員輕生　金管會證實

10人有4人中鏢！新冠「特別3症狀曝光」快篩一下

「為了新店我們選擇放下」　罷團「除瑜回收」宣布停止罷免陳乃瑜

便當菜「電話線」本名曝！菜販：是超級食物

威震前董座吳明達假釋撤銷　睡夢中被30特勤包圍

AV女優橘瑪麗宣布引退：心情一度感到低落

新冠又來了？網痛苦「二陽」發燒一周

詐防中心警遭騙千萬　「6度親交車手」

掰腿狂舔還問：舒不舒服　按摩師慘了

兒醫警告：幼童出現「1症狀」要快就醫

更多

最夯影音

更多

【好心疼！】法水族館已關閉4個月　留虎鯨、海豚自生自滅

【3900萬RM粉鑽錶】詐團奢侈品拍賣！潮男得標：我要自己戴 #RM錶 #潮男 #詐團 #3900萬

【泰格與雪兒】老闆別鬧了

【獅迷突襲！】 #李珠珢 可愛獅吼+簽名球拉攏粉絲XD

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面