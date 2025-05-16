重返菜市場！　麻豆新樓醫院帶長輩「憶起迺菜市」喚醒記憶延緩失智

▲麻豆新樓醫院帶領失智長輩重返學甲市場「憶起迺菜市」，透過導覽互動喚醒熟悉記憶。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為喚醒長者記憶、延緩失智退化，麻豆新樓醫院社區健康中心16日上午在台南市學甲公有零售市場舉辦「憶起迺菜市」活動，邀請失智長者與照顧者走入熟悉的傳統市場，透過導覽、營養實作與互動交流，促進情感連結與社會參與。

本次活動由營養師親自帶隊，從水果攤出發介紹健康飲食原則與在地食材挑選技巧，再走訪肉品與魚攤說明營養攝取重點，現場攤商也熱情參與，分享挑選訣竅與烹調方式，讓長輩們自然互動，重溫年輕時的採買記憶。最後前往自助餐店進行均衡配餐實作，藉此提升長輩的自主飲食能力與日常應對能力。

麻豆新樓醫院副院長唐秋敏指出，台灣已邁入超高齡社會，失智人口持續上升，唯有透過熟悉場域中的感官刺激與人際互動，才能有效延緩認知退化、強化自我照顧能力。她也感謝學甲市場的攤商熱情參與並贈送古早味小禮，讓活動更具人情味與地方情感。

參與長輩紛紛表示，走進熟悉的市場，就像回到過去的生活場景，互相扶持關懷中也感受到濃厚社區溫情。麻豆新樓醫院表示，未來將持續推動「失智友善行動」，讓長者能在熟悉、安心的環境中，有尊嚴地老去，活出屬於自己的幸福老年。