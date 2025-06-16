新樓醫院歡慶創院160週年　賴清德：始終充滿愛與信仰

▲新樓醫院舉行創院160週年感恩禮拜，總統賴清德蒞臨致詞，感謝醫院長年守護台灣人民健康。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣首間西醫醫院「新樓醫院」16日在台南舉辦160週年感恩禮拜，總統賴清德親自出席致詞，感謝醫院始終守護人民健康、秉持信仰前行，更回憶當年在此服務的溫馨片段，直言「就像回娘家」。

現總統賴清德、台南市長黃偉哲、台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師、南部五中會議長及多位長老、友好醫院代表、公部門貴賓、歷任董事長與院長、醫護同仁及病友等逾400位嘉賓出席，一同獻上感恩之祭，共同見證新樓醫院從1865年創立以來，一路承載馬雅各醫師精神，邁向永續醫療與智慧發展的嶄新里程。

此次禮拜於台南新樓醫院6樓馬雅各紀念禮拜堂舉行，由台灣基督長老教會總會議長潘恩盛牧師主禮，以「起來服事」為題勉勵新樓人堅守使命。院長劉啓擧指出，新樓醫院不僅是一所醫院，更是一所宣教醫院，承襲馬雅各醫師自蘇格蘭來台帶來現代醫療與福音的初心，至今160年歷久不輟。今年5月醫院團隊遠赴英國尋根，修復馬雅各墓園並於愛丁堡立碑，與其家族後代重聚，象徵精神與歷史命脈的傳承。

總統賴清德致詞表示，自己過去曾在新樓醫院服務，深知這裡是充滿愛與盼望的地方。他特別感謝三件事：一是醫院的愛與信念、二是馬雅各醫師留下的深遠影響、三是新樓醫院積極回應政府「健康台灣深耕計畫」，守護社區健康。劉啓擧強調，未來將推動智慧醫療、建構幸福職場，導入ESG機制，打造具備全人關懷的「身、心、靈」健康照護典範醫院。

活動中播放醫院五大時期發展歷程回顧影片，並由聖歌隊獻唱160週年紀念詩歌，在禱告聲中圓滿落幕。新樓醫院也藉此宣示未來將持續以「服事、愛心、盼望」核心價值，走出下一個百年的永續醫療願景。